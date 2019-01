Kroměřížsko – Čas od času řádí téměř v každém městě: i na Kroměřížsku se letos už našla řada případů zbytečně poškozeného majetku: ať už se jedná o obecní nebo soukromý. A vůbec nejvíc je stále případů sprejerství, což řadu lidí hodně irituje.

„Nikdy nepochopím, co je to za zvyk vzít sprej a někam něco načmárat, odstranění nápisu pak stojí tisíce. Už několikrát jsem nápisy odstraňoval a vážně to není nic příjemného. Sprejeři jsou prostě peklo," netají rozhořčení majitel garáže v Kroměříži, který kvůli obavě z dalšího řádění vandalů nechce být jmenován.

Obdobně to vidí třeba Mirka Šramotová z Holešova.

„Jsem malířka a chápu graffiti, to je krásné umění. Pak ale přijde někdo, kdo si umění plete s vandalstvím. Těžko říct, co s tím. Navíc je policie asi jen těžko dopadne," krčí rameny mladá maminka.

Jen v Kroměříži policisté od začátku roku evidují už jedenáct případů sprejerství.

„Pachatelé pokreslili víc než dvě desítky objektů: garáže, stěnu autobusové zastávky, fasády domů, zděná oplocení pozemků, vlaky a podobně," konstatovala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Například v Osíčku v březnu někdo pomaloval odstavené vlaky. „Během necelé hodiny a půl stihl černou a šedou barvou postříkat levou stranu obou vozů a vytvořit různé nápisy a obrazce. Posprejoval i čelní stranu řídicího vozu," upozornila mluvčí.

Problémem ale bývá i vandalství jako takové: v Kroměříži už se policisté zabývali poničenými auty nebo zapálenými kontejnery. Potvrzuje to i Roman Gahura z Kroměříže.

„Už několikrát jsme v ulici řešili škrábance na kapotě, někdo dokonce dvakrát po sobě," líčí muž. A nejde kupodivu jen o větší města.

„Nechali jsme auto zaparkované dva dny v Rusavě u lesa u hlavní cesty, mysleli jsme si, že se nic nestane, vždyť je tam klid, příroda. Manžel pak přišel a zjistil, že má promáčklou kapotu a na střeše šlápoty. Někdo se nám po autě proběhl," vypráví Ivana Lišková z Bystřice pod Hostýnem. K újmě samozřejmě často přijde i městský majetek.

„Ve všech případech se nám ale dosud podařilo náhradu škody vymoci," tvrdí mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová.

V Holešově město kromě sprejerství často řeší vyvrácené nebo poškozené dopravní značky. „Někdy i poničení městské zeleně," dodala mluvčí tamní radnice Jana Rohanová.

A jaký je trest, pokud už vandala policie najde? Jde o přestupky a většinou se řeší pokutou. Pomáhá jediná věc, rozšíření kamerového systému. „Díky němu došlo k rapidnímu poklesu případů," uzavřela mluvčí.