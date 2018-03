Vandal poničil lak auta v Bystřici, škoda dělá třiadvacet tisíc

Stavební technici stavební technik. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž - práce v rámci celé ČR, - SŠ vzdělání - pozemní stavitelství, doložená praxe v oboru minimálně 5 let, autorizace výhodou, ŘP sk. B, práce na PC (word, excel, RTF), - doba určitá 1 rok s možností prodloužení, nástupní mzda 20.000 Kč + benefity, - kontakt osobně na pracovišti nebo telefonicky Po-Pá (7:00 - 17:00 hod.), popř. své písemné nabídky zasílejte na e-mail: dohorakm@keramod.cz, nebo poštou na adresu firmy. Pracoviště: Keramo d - dohorák s.r.o.- pracoviště kroměříž, Hlávkova, č.p. 1879, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Michal Dohorák, +420 777 161 278.

Lékaři specialisté Lékař/lékařka oddělení chirurgie. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž , - Výkon práce lékaře v ambulanci, na lůžkovém oddělení a na ústavní pohotovostní službě, , - VŠ vzdělání lékařského oboru, předpoklady dle zákona č. 95/2004 Sb.,iniciativa, loajalita, vstřícný přístup k pacientům, empatie, samostatnost, místo je vhodné i pro školence či absolventa s možností získání a prohloubení odborné praxe v oboru. Nástup možný dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení., - benefity: osobní ohodnocení, výkonnostní odměny, příplatky a bonusy dle KS, možnost ubytování, - kontakt telefonicky (8 - 13 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@nem-km.cz. Pracoviště: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova, č.p. 660, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Julie Zaydlarová, +420 573 322 299.

Administrativa - Administrativa Recepční15 600 Kč

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) Recepční. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15600 kč, mzda max. 18600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště Kroměříž, - aktivní komunikace a péče o hosty, operativa na recepci, příjem a sortování pošty, distribuce pošty po společnosti, objednávání kurýrů, komunikace s externími dodavateli, řešení ad hoc situací dle pokynů nadřízeného, operativní řešení vzniklých problémů, komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, - požadujeme: VŠ vzdělání - vhodné i pro absolventy, popř. SŠ, aktivní znalost AJ (NJ výhodou), znalost práce s MS Office (Excel, Word), organizační schopnosti a reprezentativní vystupování, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost, ochota pomoci, flexibilita, ŘP sk. B - aktivní řidič, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, nástup možný ihned, - nabízíme: možnost profesního růstu, práce na HPP, zaměstnanecké výhody, - písemné nabídky se stukturovaným životopisem zasílejte do 9.3.2018 na e-mail: zamestnani@kmotr.cz nebo na adresu KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž k rukám paní Danuši Bradové. Pracoviště: Kmotr - masna kroměříž a.s., Hulínská, č.p. 2286, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Danuše Bradová, +420 573 500 618,604 220 856.