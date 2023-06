Společnost Energoaqua, která je obžalovaná z otravy řeky Bečvy ze září 2020, při noční směně před havárií žádnou závadnou odpadní vodu nevypustila. U vsetínského okresního soudu, který se případem zabývá, to dnes řekl pracovník velínu čistírny odpadních vod podniku Ivo Petříček.

Výpusť kanálu vedoucího do valašskomeziříčské části Juřinka z bývalého areálů Tesly Rožnov. | Foto: Deník / Michal Burda

Ivo Petříček sloužil noční směnu od 18:00 v sobotu 19. září do 06:00 v neděli 20. září 2020, první ryby začaly v řece hynout v neděli dopoledne. Kromě firmy Energoaqua je v kauze obžalovaný její ředitel Oldřich Havelka. Zmocněnec společnosti Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli.

Ve velíně čistírny odpadních vod pracuje Petříček od roku 1984. „Z titulu své funkce si myslím, že jsme to nevytrávili," řekl svědek. Spolu s ním je ve směně ještě laborantka a další pracovník velína. Za vypouštění odpadních vod však zodpovídá on. "Vím, že žádnou vodu, závadnou, jsme nevypouštěli," uvedl k dění na dvanáctihodinové noční směně před havárií Petříček. Nic nestandardního v čistírně před havárií nepozoroval.

Parametry odpadních vod se podle něj při čištění několikrát kontrolují, a to i na výpusti do Bečvy. Případný únik škodlivých látek do řeky by se zjistil velice rychle, uvedl Petříček. Koncentrace kyanidů a šestimocného chromu byly podle Petříčka v odpadních vodách před vypuštěním z firmy Energoaqua natolik nízké, že nemohly způsobit havárii takového rozsahu. Ve své téměř čtyřhodinové výpovědi však připustil, že se ne vždy v čistírně při nakládání s odpadními vodami dodržoval provozní řád.

Podle obžaloby Energoaqua způsobila znečištění Bečvy minimálně na 37 kilometrech řeky právě kyanidy a šestimocným chromem. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest, Havelkovi až pětileté vězení.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje také čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Zástupci obžalované firmy tvrdí, že první ryby začaly hynout asi 3,5 kilometru od vyústění společnosti Energoaqua, a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla ona. I někteří rybáři a vědci se domnívají, že zdroj znečištění musel být blíže k místu nálezu prvních leklých ryb. Hlavní líčení v případu bude dnes a ve čtvrtek pokračovat výpověďmi dalších svědků. Od ledna, kdy soud kauzu začal projednávat, jich vypovídalo přes 40, další desítky plánuje soudkyně Ludmila Gerlová předvolat.