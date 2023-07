Součástí bazénu je šestnáctimetrová skluzavka, tobogán dlouhý 75 metrů nebo lehátka a sedátka s perličkou. Kromě nerezového bazénu jsou zde další tři vodní plochy. Plavecký bazén s šesti drahami, rekreační bazén a dětské brouzdaliště. Areál nabízí také sportovní vyžití ve formě plážového volejbalu, nohejbalu, koše na košíkovou a ping-pongových stolů.

Občerstvení lze koupit v přilehlém bufetu s posezením na terase s výhledem na koupaliště. Půl litr čepovaného piva stojí 41 korun, malinovka 40 korun a párek v rohlíku nebo hranolky nabízí bufet za 45 korun.

Celodenní vstupné zdražilo proti loňským 99 korunám pro dospělé na 130 korun, u dětí od 4 do 7 let se zdvihlo z 30 na 40 korun, děti od 7 do 15 let zaplatí nově 105 korun místo 79 korun. Děti do 4 let mají vstup stále zdarma.

Prodloužená otvíračka, dražší vstup i nová pravidla

Začátek sezony zahájilo koupaliště Pod Pecníkem ve Vsetíně v sobotu 17. června a potrvá do konce srpna. Kromě prodloužené otevírací doby letos čeká návštěvníky také dražší vstup. Vzhledem k požadavkům v minulém roce přistoupila Vsetínská sportovní, která koupaliště provozuje, k prodloužení otevírací doby o jednu hodinu. V případě příznivého počasí tak bude areál otevřen denně od 9 do 20 hodin.

„V minulém roce nedošlo ke zdražení, museli jsme letos přistoupit k navýšení cen vstupného,“ uvedl jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal.

Cena celodenního vstupného pro dospělé tedy bude 120 Kč proti loňským 100 korunám, děti od 3 do 15 let, senioři starší 65 let a ZTP zaplatí za celodenní vstup 90 Kč, loni 60 korun, děti do tří let mají vstup na koupaliště zdarma. Cena za pronájem multifunkčního hřiště zůstává zachována, a to 100 Kč za hodinu. Vstupné je možné platit bezhotovostně.

Koupaliště nabízí víceúčelový 25metrový bazén přístupný i imobilním lidem. Je rozdělený na plaveckou část a část pro neplavce, kde je nainstalován houpací bazén, odpočívadlo s masážními a vzduchovými tryskami a dvěma vodními chrliči.

Pod Pecníkem je také dětský bazén se skluzavkou a spojovacím vodním schodištěm a vodními atrakcemi. Součástí areálu je nezbytné hygienické i sociální zázemí (šatny, sprchy, WC) a také bufet pro prodej občerstvení. Nechybí ani víceúčelové sportovní hřiště s fitness prvky pro dospělé a dětské houpačky.

Neposloucháš? Už si nezaplaveš

Další změnou je nový návštěvní řád koupaliště, který musel být vzhledem k chování některých lidí v areálu zpřísněn.

„Jednou z důležitých změn je, že návštěvník, který i přes napomenutí plavčíka nebo jiné pověřené osoby nebude dodržovat pravidla, bude na zbytek letní sezony vykázán z areálu,“ přiblížil místostarosta Pavel Bartoň.

Zároveň dodal, že dojde k posílení týmu pracovníků koupaliště, kteří budou dohlížet na striktní dodržování návštěvního řádu.

Od poloviny července začnou opravy městských lázní, kvůli kterým nebude možné tuto sezonu zprovoznit venkovní koupaliště Sokolák a ani využívat venkovní terasy.

Ani Rožnovu se zdražení nevyhnulo

Koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm zahájilo letošní sezonu ve středu 1. června. Během letních prázdnin je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Návštěvníci rožnovského letního areálu se mohou těšit na 25metrový plavecký bazén, 50metrový bazén s vodními atrakcemi, vodním banánem a vodní trampolínou nebo dětské brouzdaliště s malou dětskou skluzavkou. V nerezovém rekreačním bazénu lze nalézt velkou dětskou skluzavku, houpací bazén, perličková masážní lůžka, vodní číši nebo divokou řeku. Vedle koupání si také na rožnovském koupališti mohou malí i velcí užít další atrakce, například stolní tenis, nohejbal, streetball, badminton, kuželky nebo plážový volejbal. I tady zdražovali. Proti loňským 95 korunám, dospělý letos zaplatí 110 korun, děti od 3 do 15 let si připlatí 10 korun a za celodenní vstup dají 70 korun a senioři zaplatí letos 75 korun.

Přírodní koupání nabízí biotop i Balaton

Kdo dává přednost přírodnímu koupání, ten by jistě neměl minout přírodní koupaliště Na Stanoch v Novém Hrozenkově, kterému nikdo neřekne jinak než Balaton případně Kačák. Umělé jezero má rozlohu 9,5 hektaru, nabízí travnaté i písečné pláže, hřiště na plážový volejbal, nezbytné hygienické a sociální zázemí, parkování i bohaté možnosti občerstvení. Podél Balatonu vede také Cyklostezka Bečva.

Další zajímavou možností přírodního koupaní je Koupací biotop Prostřední Bečva, kde se o čištění vody stará speciální nádrž osázená vodními rostlinami. Díky biologické funkci rostlin není nutné do vody přidávat chemické a desinfekční přípravky. Biotop je tak velmi vhodný i pro alergiky.