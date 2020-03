Co však řadě lidí vypořádat se se současnou neutěšenou situací a při snaze ulevit od všudypřítomné stresu evidentně pomáhá jsou vtipy, které se na téma koronaviru šíří internetem.

Velmi sledované jsou i ty kreslené, třeba v podání prostějovského humoristy Jana „Oraze“ Tatarky.

„Náš národ má specifický smysl pro humor a z historického pohledu jsme přece „smějící se bestie“. Proto ani koronavirus není tabu pro legraci, spíše naopak,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Všude kolem se mluví o hrozbě koronaviru. Vy na toto téma tvoříte kreslené vtipy. Nemáte obavu, že by vás lidé mohli "kamenovat", že vážnou situaci nějak zlehčujete?

Koronavirus je fenomén dnešní doby, proto je nesmysl, že by unikl pozornosti humoristů a lidové tvořivosti. Ostatně náš národ má specifický smysl pro humor a z historického pohledu jsme přece „smějící se bestie“. Koronavirus proto nebude tabu pro legraci, spíše naopak.

Jak vy se díváte na vlastní tvorbu vtipů s „koronavirovým“ zaměřením? Pomáhají opravdu podle vás odlehčit celkově toto téma a zároveň ulevit od všeobecného stresu a bojovat s možnou trudomyslností, kterou hrozba koronaviru vyvolává?

Jak zní v jedné písničce…“dokud se zpívá ještě se neumřelo“. S humorem je to stejné, dokud se smějeme, tak to není špatné. Nedovedu si představit situaci, že by nás úplně přešel humor. V záplavě poplašných zpráv a hysterie je humoru potřeba o to víc. Když se podíváme například na chřipkovou epidemii, tak tam nevznikla potřeba dělat kreslený humor na toto téma, protože milion nakažených a tisíce mrtvých nikoho tak moc neděsí, nikdo nedělá paniku, nesyslí zásoby. Chřipka nám zevšedněla a stejný osud stihne i Koronavirus. Doufám, že za pár měsíců nebude zajímavý ani pro tvůrce kreslených fórů.

Napadají vás vtipy o koronaviru lehce nebo je to boj? Kde čerpáte inspiraci?

Boj to určitě není, když se rozhlédneme kolem sebe, pustíme si rádio či televizi, tak zjistíme, že inspirace je všude bezbřehé množství. Jen jí uchopit a pobavit lidi, to je smysl mé tvorby.

Hovořil jsem s lidmi, kterým vaše vtipy opravdu od stresu pomáhají. Jste za to rád?

Jistě že jsem rád. Jinak bych tvořil zbytečně. Mé postavičky jsou herci a prostředí kresleného fóru jeviště, které nabízí legrační výjevy z našeho všedního života. Vše s jediným cílem. A to pobavit publikum.

Máte i vy nějakou zpětnou vazbu na to, jak se vaši fanoušci na vaše vtipy o koronaviru dívají.

Nejen o koronaviru. Ohlasy jsou pozitivní na všechna témata, které kreslím na sociálních sítích, ale hlavně na Facebooku. Nedávno byl týdenní dosah mého humoru 317 000 lidí, což o něčem vypovídá a zároveň povzbuzuje do další tvorby na FB/ORAZ.