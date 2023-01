Pořadatelé vypsali 4 mužské kategorie. Poměřit síly si můžou muži do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let. Svůj závod na Hané mají také 2 ženské kategorie: ženy do 34 let a ženy nad 34 let. Nejlepší tři muži i tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí budou finančně odměněni.