V porodnici jako v hotelu, sály v Kroměříži čeká rekonstrukce

Porodní pokoje hotelového typu s koupelnami, vana pro porod do vody, moderní medicínské vybavení skryté za dveřmi vestavěného nábytku, aby nepůsobilo rušivě. Tak budou vypadat porodní sály v Kroměřížské nemocnici po celkové rekonstrukci, která by měla začít v létě letošního roku a měla by trvat přibližně pět měsíců.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lenka Brabencová

Nemocnice si od investice za 12 milionů korun slibuje nejen zajištění vyššího komfortu pro rodící ženy, ale také to, že svou nabídkou zaujme i klientky z Olomouckého a Jihomoravského kraje a počty porodů se budou navyšovat. „Již dnes v naší porodnici maximálně podporujeme přirozený porod a máme snahu ženám co nejvíce evokovat domácí prostředí, zajistit vysokou míru individualizace a soukromí při porodu. A věříme, že jakmile bude rekonstrukce hotová, komfort připomínající domácí prostředí bude ještě větší,“ uvedl primář oddělení Lukáš Vacula. Vybarvený běh opět o rok odložili. Tata Bojs účast potvrdili Přečíst článek › „Přípravy trvaly dlouho a věřím, že výsledek bude stát za to. Našim cílem je, aby se zde budoucí maminky cítily více jako doma či na dovolené v hotelu, než aby měly pocit, že jsou ve zdravotnickém zařízení,“ doplnil Vacula s tím, že je přesvědčený, že po rekonstrukci porodnice nabídne ženám komfortní prostředí a přístup k porodu, na které budou rády vzpomínat. Svým rozsahem se stane rekonstrukce největší investiční akcí tohoto roku. V rámci projektu získá porodnice tři oddělené porodní boxy s komplexním zázemím pro maminku a její doprovod. Rekonstrukce nezasáhne do chodu porodnice.