Za ním pronikne chladnější oceánský vzduch. Meteorologové vydali varování především pro pondělí a úterý.

Na jižní a střední Moravě bude vítr slabší. Pro toto území včetně Zlínského kraje platí nízký stupeň nebezpečí. Přesto je třeba situaci nepodcenit. Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Mohou nastat komplikace v dopravě.

Doporučuje se zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Situace by se měla uklidnit v úterý 11. února v noci. Během dne budou nárazy větru stále dosahovat až 90 kilometrů za hodinu. Večer bude vítr postupně slábnout a v první polovině noci by se dle meteorologů měla situace vrátit do normálu.