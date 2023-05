Osmý ročník Festivalového půlmaraton MONET+ Zlín, který pořádá Zlín Film Festival (ZFF) společně s Běhy Zlín, se uskuteční v neděli 4. června. S ohledem na některá omezení v dopravě, která souvisejí s přípravou i organizací závodu, a také kvůli složité dopravní situaci ve městě, žádají organizátoři veřejnost o shovívavost a běžce o maximální využití MHD při cestě do centra.

Festivalový půlmaraton ve Zlíně 2022 | Foto: Zlín Film Festival

Hlavní závod odstartuje od Kongresového centra ve Zlíně v neděli v 10 hodin a povede přes třídu Tomáše Bati, náměstí Míru, autobusové nádraží do továrního areálu.

Trasa pokračuje přes Prštné, Rybníky, Čepkov a odtud dále přes nábřeží až na Podvesnou. Závěr okruhu potom po ulici Dlouhé, Vodní a Zarámí až na náměstí Míru před radnici. Pro čtvrtmaratonce a tandemy zde závod končí. Běžci půlmaratonu a štafety pokračují do druhého kola.

„Z důvodu bezpečnosti samotných běžců i diváků bude v návaznosti na trasu v některých částech centra města po nezbytnou dobu omezena nebo zcela uzavřena doprava a také linky MHD budou odkláněny,“ uvedla mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

Pár minut před desátou hodinou bude na patnáct minut zcela uzavřen průjezd Zlínem po třídě Tomáše Bati. Informace o konkrétních uzavírkách naleznete zde.

„Rádi bychom upozornili motoristy i ostatní obyvatele města, že na trase půlmaratonu se v době mezi 8 až 13 hodin vyskytnou dopravní omezení, a požádali je o trpělivost a obezřetnost,“ řekla výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová.

Dodala, že postupné uvolňování omezení bude již od půl jedné. Doprava na křižovatkách bude v době konání půlmaratonu řízena policisty a dobrovolníky, kteří budou v případě potřeby veřejnosti k dispozici.

Organizátoři současně apelují i na samotné účastníky závodu, aby v maximální míře využili pro cestu do centra města MHD. „Po dohodě s Dopravní společností Zlín-Otrokovice může každý běžec, který se prokáže startovním číslem našeho závodu, cestovat 4. června trolejbusy a autobusy MHD bez platné jízdenky,“ doplnila Záhorová.

Součástí závodu bude letos mimořádně také pocta zakladatelům spolku Běhy Zlín, který slaví 40 let svého fungování na poli regionálního běhu. Vzpomínat se bude i na Jan Kvapila, zakladatele a propagátora běhání ve Zlíně, který by se v těchto dnech dožil 90 let.

„Odešel běhat na věčnost letos v březnu. Jeho památce věnujeme v místě prezence na půlmaratonu prostor formou výstavky dobových materiálů ze začátků běhání. Lidé se budou moci podívat na to, jak vypadal dříve startovní a výsledková listina, jak vypadala startovní čísla, fotky z akcí,“ uvedl Bohuslav Komín, pokračovatel běžecké tradice a manažer sportovní části půlmaratonu.

Součástí běžecké neděle bude i RBP rodinný běh na 1400 metrů. Odstartuje v 15 hodin z náměstí Míru. Díky jeho velké oblibě má i letos navýšenou kapacitu startovního pole a to na 900 běžců.

Mírných změn dozná i trasa závodu. „Jeho start i cíl bude tradičně na náměstí Míru, přičemž organizátoři trať zpestřili novým úsekem přes zrekonstruované tržiště Pod Kaštany, přes sad Svobody, kolem zlínského zámku a dále již známou trasou,“ dodala Kateřina Martykánová.

Kromě radosti z pohybu zažijí běžci v rámci Festivalového půlmaratonu opět i dobrý pocit z pomoci potřebným prostřednictvím charitativního projektu Korunka pomáhá. Za každý uběhnutý kilometr hlavního závodu poputuje jedna koruna vybrané rodině pečující o nemocné či handicapované dítě. Charitativní rozměr navíc bude mít i RBP rodinný běh, z jehož startovného bude věnován celý výtěžek také Korunce. Předání finančních darů se uskuteční během neděle 4. června přímo na náměstí Míru.