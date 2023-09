Co bude s prostorem u parkovacího domu ve Velehradské? Jednou z variant je park

„Neztotožňuji se jednak tím usnesením, které rozhodlo o mém odvolání, ani s důvody mého odvolání. A neztotožňuji se ani se zmíněným článkem ve zpravodaji. Budu se všemi zákonnými prostředky bránit. Mohu předložit důkazy o tom, že je to jinak,“ řekla Deníku dnes už bývala ředitelka.

„V článku ve zpravodaji například zmiňují, že dochází k odlivu žáků. Nevím, z čeho toto tvrzení vychází, protože zastupitelé nemají žádná relevantní data. Veškeré tyto informace máme naopak my tady ve škole,“ vysvětlila Jana Teriaki s tím, že k obraně svého jména využije všechny cesty.

„Vyzvu přes právníka radu města, aby anulovala své usnesení. Což bude první krok před případným soudním sporem. Budu bojovat nejen za sebe a mé jméno, které bylo očerněno. Ale i za pověst děti, které tady chodily do školy, za jméno mé rodiny a také za zaměstnance školy, kteří byli očerněni. Využiji všechny možnosti, které budu mít, abych dokázala, že je všechno jinak,“ dodala Teriaki.

Výzva k omluvě

Na pondělním zasedání zastupitelstva přednesla Jana Teriaki otevřený dopis, ve kterém uvedla protiargumenty a zároveň vyzvala zastupitele podepsané pod zmíněným článkem ve zpravodaji k omluvě.

„Za naším stanoviskem si i nadále stojíme. Pověřili jsme finanční výbor, který provedl ve škole kontrolu a zjistil nedostatky. Máme také důkazy, že to, co paní Teriaki píše a říká, jsou nepodložené informace. My naopak fakta máme. Všechno je navíc dohledatelné na našich webových stránkách, kde jsou zápisy z rady i zastupitelstev,“ sdělil Deníku místostarosta Zdeněk Frkal, který je zároveň jedním ze signatářů zmíněného článku ve zpravodaji.

„Co se týče odchodu žáků a pedagogů ze školy, mluvíme v obecné rovině. Nemáme podrobné statistiky, ale víme, že za poslední dobu odešlo několik učitelů,“ uvedl místostarosta s tím, že případného soudního sporu s bývalou ředitelkou se neobává.

„My jsme tuto situaci nenechali jen tak. Nechali jsme si vypracovat dva odborné právní posudky, které na základě zmíněných zjištění, stojí za námi,“ prozradil Zdeněk Frkal.

Starosta Pavel Horák se k celé kauze nechtěl vyjadřovat.

„Myslím si, že nějakých vyjádření, různých prohlášení a ataků už bylo tolik, že se k tomu nechci více vyjadřovat. Chci naopak situaci zklidnit. Ať celou záležitost posoudí české soudy, k čemuž to nejspíš směřuje, a uvidíme,“ řekl.

Vedením základní školy byla od pondělí pověřena dosavadní statutární zástupkyně Jitka Kyasová, která školu povede, dokud z výběrového řízení nevzejde nový ředitel.

„Výběrové řízení se aktuálně rozjíždí. Nástup nového ředitele nebo ředitelky očekáváme asi nejdříve v pololetí tohoto školního roku,“ nastínil místostarosta Zdeněk Frkal.