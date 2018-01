V Lutopecnách přišlo k volbám víc lidí, než v prvním kole

Druhým kolem prezidentských voleb žije poslední lednovou sobotu také Kroměřížsko. Jinak tomu nebylo ani v Lutopecnách, kde svůj hlas do urny hodilo dokonce víc lidí, než v prvním kole. Volební účast se tam tak šplhala téměř k sedmdesáti procentům.

Tamní pětičlenné komisi předsedala Libuše Hégrová.

"V komisi nejsem poprvé, jsem totiž volená za jednu místní organizaci, zkušenosti mám i s pozicí předsedy.

Volební účast je momentálně osmašedesát procent a v tuto chvíli má odvoleno přesně tolik lidí, kolik jich volilo v prvním kole," informovala asi hodinu před uzavřením volební místnosti.

Průběh voleb byl dle jejích slov v Lutopecnách zcela poklidný.

Jelikož je k přístupu do místnosti v prostorách obecního úřadu nutné zdolat strmé schodiště, starším voličům nosili členové komise přenosnou urnu před budovu úřadu.

Jako předsedkyně komise má Libuš Hégrová jasno i v tom, jaká by měla budoucí hlava státu být. "Prezident by se měl především vyznat v tom, do čeho jde," míní.

Jelikož zbývala do uzavření volební místnosti ještě necelá hodina, přicházelo tam ještě několik lidí, kteří dříve odvolit nestihli.

Volební účast druhého kola tedy v Lutopecnách převýšila kolo první.

"Volit chodím tak z devadesáti procent pravidelně. Nenechávám to vždy na poslední chvíli, ale spíš tak, jak mi to vychází s prací, minule jsem tu byl třeba v sobotu ráno," vysvětlil jeden z posledních voličů Tomáš Konečný.

Prezident by pak podle něj měl především prosazovat zájmy českého lidu.

"Hlavně by se měl starat o to, aby sem neproudili žádní imigranti a podobně," dodal.