„Ve finále se mýdlo povedlo. Putovalo po rodině a všichni byli spokojeni. Nadchlo mě to. Začal jsem zjišťovat, co bych měl udělat proto, abych se tím mohl i živit,“ uvádí Bravenec.

V dnešní době už Tomáš Bravenec nevyrábí jen mýdla, ale i koupelové soli, pleťové oleje, bytové parfémy, osvěžovače vzduchu i čisté esenciální olejíčky či designové výrobky jako klíčenky.

Špatná škola? Zřejmě ano

Původně se však jeho kariéra ubírala úplně jiným směrem.

„Mám vystudovanou střední průmyslovou školu, obor strojírenství,“ usmívá se.

Už během studia se mu však zdálo, že při výběru školy neměl zrovna šťastnou ruku.

„Po škole jsem nastoupil do strojírenské firmy, kde jsem zpracovával technickou dokumentaci. Asi za roce a půl jsem si ale začal uvědomovat, že to není to, co chci dělat celý život,“ říká mladý, sympatický podnikatel.

A právě v té chvíli přichází onen zlomový okamžik s výrobou vlastního mýdla.

Rodiče jej vždy podporovali, říkali mu, že může dělat co bude jen chtít. A proto mu, když přišel v roce 2015 s nápadem rozjet vlastní firmu na výrobu kosmetiky, vyčlenili část rodinného domu, kde mohl začít s „výrobou“.

Dodnes, ačkoliv zájem o jeho výrobky stoupá a své zákazníky má i na Slovensku, si vystačí sám. V následujících letech by ale chtěl expandovat i do dalších okolních států.

Trendy jsou přírodní výrobky

A když už jen jeho ruce nebudou na vše stačit?

„Jsme takový rodinný podnik. A zároveň jsme také ti první, kteří nové výrobky na sobě testují. Asi bych více zapojil do chodu členy rodiny,“ říká s nadsázkou Tomáš Bravenec.

Na jeho bedrech nyní spočívá celý chod firmy. Počínaje výrobou a konče prodejem koncovým zákazníkům.

„Musíte být kreativní, sledovat trendy, přicházet s novými nápady, výrobky, hlídat si konkurenci,“ vyjmenovává Bravenec.

Přesto je spokojen a neměnil by za „jisté“ místo ve fabrice. Na dotaz, co je v současnosti trendy odpovídá bez váhání, že přírodní výrobky.

Jeho mýdla jsou zároveň ruční práce.

„Ta originalita je to, co mi na tom přijde pěkné,“ míní Tomáš Bravenec.

Jak sám prozrazuje, jeho mýdla vznikají několik týdnů.

„Vyrábím je z rostlinných olejů metodou za studena. Mýdla pak zrají šest až osm týdnů. Stejně jako sýr. Je to proto, aby jim kleslo pH na hodnotu, která nedráždí pokožku,“ osvětluje proces výroby Tomáš Bravenec.

A jak vznikl název společnosti Moravité?

„Chtěl jsem něco jednoduchého, snadně zapamatovatelného. Název, který by zároveň odkazoval na místo, kde výrobek vznikl. A protože jsme na Moravě, napadlo mě Moravia Vitae – život na Moravě. A od toho byl už jen kousek k Moravité,“ dodává s úsměvem na rtech.