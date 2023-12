Projekt Psí park jednoznačně ovládl hlasování prvního ročníku participativního rozpočtu města nazvaného Vaše Kroměříž, kde o projektech navržených občany rozhoduje veřejnost. Psí park získal 1314 hlasů. Na druhém místě skončil záměr na zvelebení areálu Žlíbek v Těšnovicích ziskem 211 hlasů.

Psí park | Foto: Město Kroměříž

„Oba tyto projekty budou v příštím roce realizovány. Ještě jednou bych rád poděkoval všem občanům, kteří se zapojili do Vaší Kroměříže. A děkuji také všem hlasujícím. Díky za to, že vám budoucnost Kroměříže není lhostejná,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Lidé mohli hlasovat při prezentaci projektů na konci října na kroměřížské radnici a poté až do konce listopadu na webu Vaší Kroměříže.

„Hlasování se celkem zúčastnilo 970 respondentů. O hlasy se ucházely tři projekty,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Na třetím místě skončil víceúčelový altán na Hanáckém náměstí, který nasbíral 102 záporných hlasů. Lidé totiž mohli udělovat dva kladné a jeden záporný hlas, který dávali projektu, jehož realizaci si nepřejí.

„Víceúčelový altán získal negativní hlasy, veřejnost si ho nepřeje. Rada proto rozhodla, že tento projekt město realizovat nebude,“ doplnil Opatrný.

Psí park vznikne v lokalitě Pekelce. Jedná se o oplocené místo, kde majitel může psa volně vypustit.

„Psí park by měl být vybaven pergolou s lavičkou, pumpou s pítkem, psím pisoárem a také herními prvky pro psy,“ popsal Jan Vondrášek.

Projekt Revitalizace Těšnovic cílí na vylepšení zázemí tamního výletiště Žlíbek, kde se pořádají kulturní a jiné společenské akce a konají se zde různé zájmové aktivity i soukromé akce.

„Cílem je pořízení nových unimo buněk, které nahradí stávající nevyhovující buňky s kuchyňkou a zázemím,“ dodal Vondrášek.

Smyslem participativního rozpočtu je snaha vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, snaha ukázat lidem, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na jeho tvorbě podílet. Projekty by měly mít hodnotu od 50 tisíc do 500 tisíc korun a musí být realizovatelné na území Kroměříže a jejích místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města. Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.