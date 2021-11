Ještě v letošním listopadu nebo prosinci by mohl zvednout ceny Záhlinický pivovar.

„Budeme zdražovat. Máme totiž obrovský problém s energiemi, když tedy nepočítám, že se zdražily úplně všechny vstupní položky,“ přiblížil za pivovar František Šmíd.

Právě vyšší cena vstupních položek nutí pivovar zdražit ještě letos.

„Pivo v sudech zdraží zhruba o dvě koruny za půllitr. Skleněné a PET lahve pak asi o pět korun,“ nastínil Šmíd.

Záhlinický pivovar v současnosti dodává pivo třeba do kroměřížského Radničního sklípku či do rekreačního areálu Dvůr Honětice.

Zdražíme, až se opravdu zvýší ceny

Zdražování by se naopak zatím nemuselo dotknout kaváren.

„My jsme nikdy nezvyšovali ceny na základě toho, že ČEZ řekne, že zdraží elektřinu. Navíc energie jsou v našem sektoru třeba procento. Je to naprosto marginální,“ uvedl majitel kroměřížské kavárny VeloCafé Zbyněk Vondruška. Zároveň doplnil, že do konce roku ceny měnit neplánuje.

„My zdražíme, až se nám ten vstup opravdu zdraží. Ne, že se o tom jen bude mluvit. Spousta lidí toho totiž takto zneužívá,“ doplnil Vondruška.

Dražší ubytování

Připlatit by si od nového roku mohli také turisté za ubytování.

„Se zdražováním počítáme. Stejně tak jako ve všech oborech se tomu asi nevyhneme. Snažíme se to porovnávat s ostatními a myslím si, že budou zdražovat úplně všechny hotely,“ řekla manažerka kroměřížského Hotelu Octárna Sandra Mederová.

Ceny by se podle ní mohly zvýšit od příštího roku.

„Jak ceny nastavíme na začátku sezony, tak je držíme. Takže jsme je letos nezvýšili, ale počítám, že k tomu dojde od ledna,“ dodala Mederová.

Naopak v restauraci zdražovat neplánují.

„Zvýšili jsme ceny asi dva měsíce zpátky a nebylo to zase tak razantní. Další zvýšení cen teď ale neplánujeme,“ uvedla Mederová.

Vstupné do památek se nezmění

I když si turisté nejspíš připlatí za ubytování, nárůstu ceny vstupného do Květné zahrady se obávat nemusí.

„Žádné zdražování vstupného neplánujeme ani nechystáme,“ potvrdila za Národní památkový ústav mluvčí Dagmar Šnajdarová.

Stejně je tomu i v případě Arcibiskupského zámku.

„Pro nás bude startovat hlavní návštěvnická sezóna v dubnu příštího roku. Cenovou politiku jsme zatím nedělali, protože je na to ještě čas. Čekáme, co to do té doby udělá,“ řekl ředitel Arcibiskupského zámku a zahrady v Kroměříži Jiří Uhlíř.