V Kroměříži se od příštího roku zvýší poplatek za svoz a likvidaci odpadu

Zastupitelé schválili vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jejíž součástí je navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Základní sazba se tak v roce 2024 zvýší z dosavadních 492 na 840 korun. Nadále platí, že poplatek za svoz a likvidaci odpadu neplatí děti do šesti let věku. Senioři ve věku 70 let a více, děti od sedmi do 18 let a studenti ve věku 18 až 26 let mají úlevu ve výši 240 korun. Poplatek neplatí děti v dětských domovech, obyvatelé zařízení pro zdravotně postižené ani lidé žijící v domovech pro seniory či v chráněném bydlení.

Polopodzemní kontejnery v Kroměříži. | Video: Dominik Pohludka