„Děkuji, že jste přišli,“ přivítal kolem čtvrt na sedm na Velkém náměstí v Kroměříži hlavní řečník a organizátor demonstrace Jiří Kučera několik desítek přítomných účastníků.

Ústředním tématem shromáždění byla doba nouze a zvládání pandemie.

„Neustále jsme se dozvídali, že vláda všem pomáhá, ale s kým já jsem se setkal, ten to popíral. Tak se chci zeptat, jak probíhala krize u vás?“ podotknul Kučera.

Řečníci označovali vládní nařízení za špatná, poukazovali na podivné zakázky nákupu respirátorů či nedostatečnou pomoc nejvíce postiženým skupinám lidí, kteří přišli o práci.

„Mám firmu, která vlivem opatření trpěla de facto od začátku. A proto jsme čekali. Pořád jsme počítali a počítali různé covidy 1 a 2 a příspěvky na zaměstnance a zjistili jsme, že je to tak složité, že by se nám to nevyplatilo. Nakonec jsme to nějak zvládli. Ale spousta fabrik to nepřežila,“ vyjádřila se jedna z řečnic.

Pomoc pouze symbolická

Jako již tradičně se demonstrace zúčastnil také místostarosta města Kroměříže Vít Peštuka, který upozornil například na symbolickou pomoc vlády živnostníkům či podivné nákupy ministerstva zdravotnictví.

„Vláda se snažila přispět podnikatelům. Je to ovšem pomoc symbolická. Geniální Andrej přišel s tím, že pomoc, kterou věnuje podnikatelům si vezme od měst a městům pomůže tak, že si je ovládne dotacemi,“ uvedl Vít Peštuka.

„Vláda nakupovala během nouze od firem, které jí prodaly roušku za jeden tisíc korun. Jiná firma měla na sebe v době zakázky 18 exekucí. A majitel další ze společností věnoval před lety hnutí ANO statisíce korun,“ pokračoval ve svém projevu Peštuka.

Nezapomínalo se však ani na údajný střet zájmů Andreje Babiše v otázce čerpání evropských dotací.

„S nadějí se obracíme na Evropskou komisi. Myslím, že bude mít nakonec Andrej dvě možnosti. Buď se rozhodne odstoupit, protože bude chtít dostávat evropské dotace i dál, nebo je u něj pocit moci natolik velký, že prostě tok prachů z Evropy na chvíli oželí,“ myslí si jedna z přívrženkyň spolku Milion chvilek pro demokracii.

„Dnes se mi narodil pravnuk a já jsem přišla proto, aby on už na takové akce nemusel chodit,“ dodala.