„Těší mě, že lidé o působení v Radě seniorů projevili zájem. Máme v tuto chvíli dvě desítky přihlášených. Pokud by se objevili další lidé vyššího věku, kteří by chtěli pomoci s tím, aby se seniorům v Kroměříži žilo dobře, mohou se stále hlásit,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Rada seniorů fungovala v letech 2014 až 2018. Její členové přišli podle Motyčky s mnoha podněty, které život starších občanů v Kroměříži usnadnily. „Rada seniorů se scházela asi čtyřikrát do roka. Měla zhruba desítku členů. Byla zřízena jako poradní orgán pro otázky týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením,“ přiblížil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Členové Rady seniorů například žádali zastřešení zastávky MHD, změny v jejím jízdním řádu či instalaci laviček a kontejnerů. Zajímala je i témata v dopravě. „Navrhovali opravy chodníků v různých lokalitách nebo zřízení přechodu pro chodce. Z volnočasových témat navrhli například zřízení hřiště na pétanque na Hanáckém náměstí,“ připomněl mluvčí.

Kroměřížští senioři se sdružují v několika klubech. Pořádají přednášky, podnikají společné volnočasové i zábavné aktivity. Někteří se spolu se seniory z okolních měst účastní sportovních her, kterých se v minulosti účastnili i senioři ze zahraničních partnerských měst Kroměříže.

Město se také zapojuje do projektu Senior Pas. „Může si ho vyřídit každý člověk starší 55 let. Čerpat pak může slevy ve výši pět až 50 procent, a to v různých oblastech – zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování či vzdělání. Využít může i slevy na vstupy do muzeí a galerií nebo na spotřební nákupy. Starší občané mohou také využívat Senior taxi, které hradí město Kroměříž a které provozují Sociální služby města Kroměříže,“ uzavřel Vondrášek.