V lese na vrcholu kopce Barbořina byly v zimě odstraněny suché a nebezpečné dřeviny. Na jaře v této lokalitě navíc vysadili více než 2100 nových stromů.

„Jednalo se o buky, duby, jedle, třešně, javory či habry. S výsadbou pomáhaly děti ze základních škol Slovan, U Sýpek a z církevní základní školy. Ekoložka města jim k tomu navíc připravila naučný doprovodný program,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Přibylo také šest dubů na Velkém náměstí

Téměř dvě desítky nových ovocných stromů bude vysazeno v sadu za Podzámeckou zahradou.

„Budou se na tom podílet studenti Gymnázia Kroměříž,“ dodal Peštuka. V místní části Vážany ve větrolamu za cihelnou bylo vysazeno 150 dubů, které zaplnily prázdná místa po loňském odstranění odumírajících a nebezpečných topolů.

„K odclonění bytových domů v rušné ulici Moravská byly vysazeny čtyři okrasné hrušně, které zaujmou bohatým kvetením a malými plody, jež vydrží na stromě až do zimy a jsou atraktivní potravou pro ptactvo,“ informoval mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že na Velkém náměstí bylo vysazeno šest dubů kulovitého tvaru koruny do nádob mobilní zeleně.

Vloni město vysadilo zhruba 300 stromů

„Alespoň částečně přispějí k ozelenění kamenného středu města. Je škoda, že kvůli stanovisku památkářů nelze na Velké náměstí i na jiná náměstí vysadit stromy přímo do země. Vhodná místa by se jistě našla, vidíme to na příkladech jiných měst. Tyto stromy by přispěly k celkově příznivějšímu ovzduší zejména v létě. Je známo, že pod korunami bývá vlhčí klima a nižší teplota vzduchu, než je na vydlážděných plochách,“ mínil Krejčíř.

V minulém roce město vysadilo zhruba 300 stromů a podobné množství keřů. „Objevily se například v biocentrech Šlajza a Hráza, v lokalitě Medkovy rybníky, na Švabinského nábřeží, ve Zlámance a Vážanech, v Trávnických zahrádkách, na Barbořině či v ulicích Bílanská, Kotojedská, Soudní, Spáčilova a Vejvanovského,“ vyjmenoval mluvčí.