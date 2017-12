V Kroměříži končí EPI. Prostory po škole nabízí radnice k pronájmu

Jediné zařízení, které nabízelo v Kroměříži vzdělání s vysokoškolským diplomem, k poslednímu prosinci ve městě končí. Evropský polytechnický institut, soukromá vysoká škola z Kunovic na Uherskohradišťsku působila v budově ve Velehradské ulici, v bývalém posádkovém domě armády někdejších Žižkových kasáren, ke konci letošního roku ale smlouvu o nájmu s městem ukončí.

Evropský polytechnický institut. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Soňa Ličková

Kroměřížská radnice tak už nyní nabízí rozsáhlé prostory k pronájmu.

„Nepotěšilo mě to. Několik let k nám do Kroměříže škola přivážela studenty a pravidelně platila nájem. V tuto chvíli navíc pro tyto prostory nemáme uplatnění. Byl bych rád, kdyby o ně občané i firmy projevili zájem a podařilo se budovu smysluplně využít, ideálně s tak dobrým nájemcem, jako byl Evropský polytechnický institut,“ okomentoval nemilou zprávu starosta města Jaroslav Němec.

Kroměřížští radní vzali na svém posledním zasedání ukončení smlouvy na vědomí a rozhodli o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, které si Evropský polytechnický institut pronajímal od listopadu roku 2008.

„Jedná se o více než 1300 metrů čtverečních ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží budovy číslo popisné 625,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Město před nedávnem projevilo zájem o to, aby v Kroměříži vznikla nová pobočka brněnského Vysokého učení technického (VUT), samotná univerzita ale reagovala opatrně.

„Proběhlo zatím pouze jedno jednání k této věci, na kterém byl zástupce města vyzván, aby vedení VUT dodal materiály s podrobnějšími informacemi a požadavky,“ upozornila počátkem listopadu mluvčí univerzity Radana Kolčavová.

Dokud podle ní škola nezíská požadované podklady, nemůže k věci zaujmout stanovisko.

„Je tudíž předčasné hovořit o tom, že by s definitivní platností vznikla v Kroměříži pobočka VUT,“ dodala mluvčí.

