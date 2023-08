„Budova je řádně zkolaudována. Byty o velikosti 1+kk a 2+kk nabízíme jako startovací mladým lidem, jednotlivcům i rodinám, kteří pracují a na začátku svých kariér ještě nemají dostatek prostředků na to, aby si pořídili vlastní bydlení. Ve startovacím bytě peníze uspoří, a přitom budou bydlet v moderním zcela zrekonstruovaném domě v kolektivu mladých nájemníků,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Nové byty jsou určené pro lidi ve věku od 18 do 35 let.

„Chceme podpořit mladé lidi, kteří si v Kroměříži našli práci, ale nenašli bydlení odpovídající kvality a za příznivou cenu. Nabídka by mohla oslovit jednotlivce, kteří například do našeho města za prací nyní dojíždějí, mladé páry či rodiny s malými dětmi. Přáli bychom si, aby mladí lidé z Kroměříže neodcházeli. Nové startovací byty by k tomu mohly přispět,“ doplnil místostarosta Pavel Motyčka s tím, že zájemci si budou moci byty prohlédnout ve středu 30. srpna.

V domě bývalé vojenské správy je k dispozici 18 bytů o výměře 1+kk a sedm bytů 2+kk.