„Jsem rád zpátky v Holešově, který byl jedním z nejvýznamnějších míst židovského života na Moravě,“ míní Daniel Meron.

„Jsem rád, že město Holešov nezapomíná na židovské obyvatele, kteří zde žili před druhou světovou válkou,“ vyjádřil vděk Meron.

Ani v letošním roce nebude chybět hebraista Jaroslav Achab Haidler. Povede lekce čtení z Bible v hebrejštině, provede zájemce po hřbitově.

„Jsem taková pojistka, aby se naplnily díry v programu a vždy tam trochu natáhneme pána Boha,“ usmívá se český herec, překladatel a fotograf Haidler.

Jaká bude budoucnost festivalu v dalších letech si netroufá říct.

„To, co trvá dlouho zkamení. Proto festivalu přeji, ať se mu to nestane. A pokud by náhodou zkameněl, ať si dá jeden rok šábes a přehodnotí své fungování,“ říká Haidler.

„Místním obyvatelům festival přestal za ty roky překážet. Že je to dobrá akce vědí, že přitáhne zase jinou sortu návštěvníků než cyklozávody vědí. Ale že by jej nějak prožívali, těšili se na něj, to zase ne,“ usmívá se Haidler.

Festival byl oficiálně zahájen v 15 hodin slavnostním otevřením opraveného vstupního prostoru na židovský hřbitov a tradičním připomenutím jmen rodin zavražděných za holokaustu.

Festival vyvrcholí v sobotu 25. července koncertem Ivy Bittové a Čikori.