Pod drobnohledem poroty se soutěžící děvčata ocitla ještě před zahájením galavečera.

Své znalosti a manuální dovednosti museli totiž ukázat ve dvou neveřejných disciplínách. Čekal na ně znalostní test i test zručnosti, ve které si složili papírovou čepici i lodičku.

Vše bravurně zvládla a mohly se jít přichystat na velký nástup před diváky. Sál se naplní a večer začíná. Přichází první disciplína, a to rozhovor, ve kterém odpovídají na losované otázky. Následují skoky na trampolíně pod vedením cvičitelky TyMy centra.

Do večera se také zapojují i významní hosté. Prvním z nich je účastník mistrovství světa v Brazílii v breakdencu Jan Vojtek z Přerova. Svou show si publikum získává. Dnes populární breakdance tanečník si své začátky vybojoval úplně sám.

„Začal jsem s tím, protože mi to ve škole moc nešlo. Byl jsem v rodině taková černá ovce,“ prozrazuje Vojtek. Když však viděl jak kluci před barákem nacvičují, hned věděl, že to chce také zkusit. „Tak jsem to rozjel, obletěl jsem dvakrát sám zeměkouli. Naučil jsem se sám anglicky, všechno jsem si sám vyřídil. Jsem spokojený a šťastný člověk,“ usmívá se.

Dalším je populární hvězda rekordman Železný Zekon. Publiku běhá mráz po zádech při dech beroucím vystoupení, v kterém mimo jiné polyká žiletky a následně je na provázku opět ze svých úst vytahuje. Zekon se však ukazuje i jako bavič, kdy diváky rozveselí vtipnou odpovědí na svou životosprávu.

„Dietu rozděluji na dvě etapy do padesátky to je pivisko, masisko, cibulisko, sem tam nějaké babisko a nad padesát už je to brokolicko, ovesisko a slivovicko,“ směje se železný muž.

Vrcholem soutěže se bezesporu staly poslední dvě disciplíny, a to volná disciplína a promenáda v šatech. Do dvou minutového bloku, který rozhodl o titulu Talent roku si děvčata mohla připravit cokoliv.

Nejčastěji diváky čekal aerobik, nechyběl však ani zpěv a tanec. Nakonec zvítězilo právě pěvecké číslo, a Dívkou Talent roku se stala dívka číslo tři Nela Třetinová.

Promenáda pak rozhodla o celkovém umístění a postupu dívek do Moravského kola. Dívkou roku se nakonec stala dívka číslo pět Vanda Šimková, 2. místo získala Tram Anh Hřibová a třetí korunku převzala Sabina Vragová.

Společně s nimi do krajského kola pojede i Nikol Špičková, která získala ocenění Dívka TyMy. Cenu ji předala ředitelka centra Jarmila Vaclachová, která děkovala za účast všem děvčatům.

„Moje dcera se v minulosti také účastnila a pochopila, jak je těžké někam jít se prezentovat,“ prozrazuje. Cítila také vděčnost ke všem, kteří ji se soutěží pomohli.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Děkuji všem co se na soutěži podíleli, jsou nám nakloněni a pomáhají nám,“ děkovala ředitelka centra. Svou dívku roku si zvolili ale i samotní diváci, stala se jí Justína Hapková.