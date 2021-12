První nadšenci otestovali kvalitu ledu už v úterý, kdy v rámci zkušebního provozu proběhl den otevřených dveří. Oficiálně je pak kluziště otevřeno od středy 1. prosince. Jeho provoz pro město zajišťují Technické služby Holešov.

Dříve bylo kluziště u holešovského zámku. Letos je stejně jako loni na Orelském hřišti. „Tři nebo čtyři roky bylo na zámku. Jenže tam je to komplikované s ohledem na okolní prostředí - trávu, bláto. Proto jsme hledali nějaké vhodnější místo. Orelské hřiště jsme vybrali především kvůli kanalizaci a napojení na elektřinu, jelikož kluziště vyžaduje hodně velký příkon,” uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Město za pronájem kluziště zaplatí necelý milion korun.

„Celková částka určená na provoz je 1,7 milionu. S tím, že zbytek je tedy na zaplacení lidí, kteří se o to starají a také na energie. Přesnou spotřebu energií však zatím nedokážeme říct, bude záležet na průběhu zimy. Prozatím to máme napočítáno podle minulých let,” dodal Seifert s tím, že část nákladů pokryjí příjmy ze vstupného. To letos činí 60 korun za osobu. Děti a školy mají zlevněné vstupné.

Problémem by neměly být ani rostoucí ceny energií. „Pokud nedojde k nějakým omezením, jako že by tam mohli být v jednu chvíli třeba jen dva nebo čtyři lidé, tak ten provoz samozřejmě bude generovat nějaké peníze. Proto si myslíme, že budeme schopni i to případné navyšování cen energií hradit z těchto příjmů,” vysvětlil starosta.

Zatím bez omezení

Právě omezení počtu osob na ledové ploše platilo v minulé sezoně. Letos je bruslení zatím bez omezení. „V loňské zimě byl omezen počet lidí na kluzišti. Letos musíme samozřejmě dodržovat základní hygienické podmínky, ale samotné fungování kluziště není nijak omezeno,” potvrdil Seifert.

V provozu by mělo být až do konce února.

„Většinou jsme se snažili, aby kluziště fungovalo až do jarních prázdnin, které však v posledních letech byly ve Zlínském kraji až ty poslední. Bylo proto v provozu až do půlky března, ale zjistili jsme, že to nejde. Tou dobou už jsou vysoké teploty a lidé místo bruslení jdou raději do přírody. Je to potom velmi neekonomické. Proto letos počítáme s provozem do konce února. Případné prodloužení nebo dřívější ukončení se bude odvíjet od počasí,” poznamenal Seifert.

Za týden i v Kroměříži

Po roční přestávce si budou moct zabruslit také lidé v Kroměříži. V minulé zimě totiž provoz kluziště překazila pandemie koronaviru a s ní spojená omezení. Zprovoznění mobilního kluziště na Hanáckém náměstí je letos naplánováno na pátek 10. prosince. Fungovat pak bude denně od 9 do 21 hodin.

„Pevně věřím, že letos se nic podobného nestane a že si občané Kroměříže, a hlavně děti nové sportoviště užijí,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.