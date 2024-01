O stavbě kruhového objezdu v Palackého ulici, u bývalého cukrovaru, se v Holešově hovoří řadu let. Deník proto oslovil předsedu komise pro dopravu Jakuba Nevřalu s dotazy, jak to aktuálně s rondelem, který usnadní provoz na křižovatce ve směru na Hulín, Ludslavice a do centra města, aktuálně vypadá.

„Nyní jsou již vykoupeny všechny potřebné pozemky, je vyhotovena projektová a dokumentace. Stavební práce budou zahájeny v březnu,“ uvedl Nevřala s tím, že kruhová křižovatka bude dokončena do sedmi měsíců od zahájení.

Nový objezd vyjde na téměř 50 milionů korun.

„Je nutné podotknout, že se jedná o společné dílo a investici Zlínské kraje, který je vlastníkem komunikace, a města. Celkové náklady na stavbu jsou asi 47,5 milionu korun, kdy spoluúčast města je zhruba 18 milionů,“ dodal Jakub Nevřala.

Kruhový objezd bude mít čtyři ramena, kdy šířka vozovky každého vjezdu i výjezdu je pět metrů. Šířka jízdního pruhu přímo na objezdu bude šest metrů.

„Poloměr je dostatečně velký, aby doprava byla plynulá a přehledná. Kruhový objezd bude rozměry velmi podobný tomu u Lidlu ve směru na Zlín. U každého paprsku bude také přechod pro chodce, včetně ochranného ostrůvku a veřejného osvětlení. Přechody navazují i na nově budované chodníky. Myslelo se i na podněty občanů a řidičů. Například před restaurací Cukrovar bude další klasický přechod pro chodce, včetně ochranného ostrůvku a veřejného osvětlení,“ popsal Nevřala.

Kvůli stavbě nedaleké dálnice D49 projíždí městem denně tisíce aut. Další dopravní komplikace však podle Nevřaly prozatím nehrozí.