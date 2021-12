Unikátní akce má dlouholetou tradici. V TyMy ji pořádají každoročně od roku 2003. Jedinou výjimkou byl loňský rok, kdy to neumožňovala vládní opatření.

„Loni to vůbec bylo poprvé, co se akce nekonala. Proto jsme strašně rádi, že jsme ji letos mohli opět uspořádat. I když za různých opatření - nemáme tady třeba tolik dětí, jako v předešlých letech. I tak jsme ale rádi, že děti, které přijely, se mohly vánočně naladit,” řekla ředitelka SVČ TyMy Jarmila Vaclachová.

Protiepidemická opatření

Jedním z opatření bylo, že se děti držely v ucelených kolektivech, které se navzájem nemísily.

„I proto je tady letos méně dětí. Za normálního stavu se jich tady za dva dny vystřídalo asi 800. Letos jich je do 150. Navíc to do poslední chvíle bylo s nervama, jestli někdo neskončí v karanténě nebo něco. I proto jsme za to nakonec moc rádi. A myslím si, že jsou spokojené nejen děti, ale i učitelé,” dodala Vaclachová.

Malí návštěvníci se nejprve dozvěděli něco o adventních tradicích: například proč jsou čtyři adventní svíce, kdy se které zapalují, jak se vyrábí adventní věnce či jak se pouští tradiční lodičky se svíčkou. Děti si také zazpívaly koledy, napsaly dopis Ježíškovi a vyrobily malého andělíčka.

Valašské Vánoce

Na každou skupinku také čekaly dvě místnosti s přednáškami. V první z nich jim v tradičním valašském kroji Magda Müllerová představila, jak se na Valašsku dříve slavily Vánoce.

Děti tak mohly vidět třeba vánoční stromek, který nestál v podstavci, ale naopak visel zavěšený na stropě. Kromě toho také ochutnaly tradiční frgály nebo čaj z devatera bylin.

V druhé místnosti pak návštěvníkům Marta Konečná povyprávěla, jak se dříve prožívaly Vánoce na Hané. Děti také poznaly svatou Lucii a viděly ponocného. A chybět nemohla ani ochutnávka tradičního hanáckého koláče.