V Holešově pro letošek skončí sezona za veřejném kluzišti

S postupujícím oteplováním skončí tento týden sezona na městském zámeckém kluzišti v Holešově. „Poslední veřejné bruslení se tam tím pádem uskuteční už tuto neděli 11. března. Poté bude kluziště uzavřeno a ze zámecké zahrady odstraněno,“ potvrdila mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Kluziště v zahradě holešovského zámku přilákalo i v polovině pracovního týdne nejednoho bruslaře.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Kluziště uprostřed zámecké zahrady je raritou, která do Holešova láká milovníky bruslení z celého kraje. Poprvé bylo v provozu během loňské sezony, letos Funguje od začátku ledna: v pondělí, středu a pátek je otevřeno od 12 do 20 hodin, pouze mezi 14. a 15. hodinou mají přednost bruslaři s hokejkami.

V úterý a čtvrtek je pak otevírací doba zkrácena od 12 do 18 hodin. Naopak o víkendu je možné na zámeckém kluzišti v Holešově strávit téměř celý den: otevřené je totiž od 10 do 14 a od 15 do 20 hodin.

Vstupné činí 40 korun, snížené polovinu a děti do šesti let mohou na led zdarma.