Letos na zaplacení brigádníků vyhradilo 400 tisíc korun. Každý rok se brigád účastní kolem sta žáků a studentů, letos jich město přijme osmdesát.

Akci organizuje ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, osadními výbory nebo obchodními společnostmi města. Brigádníci dostanou úkoly úměrné jejich věku.

Budou zajišťovat údržbu veřejných prostranství, pomáhat při organizování akcí nebo uklízet zámeckou zahradu, městská sportoviště, hasičskou zbrojnici nebo některé školy.

Brigády jsou určené pro žáky nebo studenty od 15 do 26 let, kteří mají ukončenou základní školní docházku a kteří mají bydliště v Holešově nebo v jeho místních částech. Jsou rozdělené do čtyř turnusů a studenti si vydělají osmdesát korun za odpracovanou hodinu.