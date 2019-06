Mluvčí tamního Městského kulturního střediska Dana Podhajská uvedla, že expozice bude směřována na holešovský zámek.

„Celoživotní tvorbu bude reprezentovat sto vybraných snímků z kolekce Memories a Platinum. Výstava nabídne autorovy fotky od sedmdesátých let minulého století až po současnost,“ řekla Podhajská, která výstavu začala domlouvat sama s umělcem přes sociální síť. Snímky zachytí celou autorovu tvorbu.

„Bude vystavovat jako černobílé, tak barevné fotografie. K vidění budou mužské akty, dokumentární fotky, portréty, zátiší a také výběr k legendární sérii Bohemia,“ vyjmenovala Dana Podhajská.

Městské kulturní středisko si od výstavy slibuje velkou návštěvnickou účast. Středisko nechalo totiž vyrobit limitovanou prodejní kolekci dámských a pánských triček s autorovými fotografiemi.

Jejich cena by měla být velmi příznivá. Podle informací nepřesáhne ani 300 korun. Zájemci budou mít na výběr hned ze dvou motivů. Jedna verze s fotografií samotného autora Roberta Vana a druhá s fotografií modelky pózující u letadla (viz fotografie výše).

Podle slov mluvčí byl umělec potěšen, že pořadatelé nechají udělat edici triček spojenou s jeho holešovskou výstavou.

„Nyní jsou trika ve výrobě. Do prodeje by se snad měly dostat do dvou týdnů,“ poodhalila Dana Podhajská. „Snažíme se navíc získat licenci na promítání dokumentárního filmu, který o Vanovi minulý rok natočila Česká televize. Rádi bychom jej zařadili jako doprovodný program k výstavě,“ dodala Podhajská.

Robert Vano se narodil na Slovensku v Nových Zámcích maďarským rodičům. Po maturitě v roce 1967 emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy. Později se prosadil sám jako fotograf módních časopisů. Po sametové revoluci se vrátil do Čech a usadil se natrvalo v Praze.