Turecko láme rekordy. Po několik týdnů se letos drželo na čelní pozici nejprodávanějších zemí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Zatímco venku panuje zima, prodej letních zájezdů za sluníčkem je v plném proudu. Takzvaného nákupu first minute zájezdů využívá stále více a více lidí. Nejinak je tomu i v Kroměříži. Potvrzují to jak sami prodejci, tak Asociace cestovních kanceláří České republiky (dále jen ACK).

„Každoročně nakupujeme dovolenou již v zimě. Je to takový náš opožděný vánoční dárek,“ usmívá se Jana Matějková, která s přítelem postává venku před výlohou cestovní kanceláře a vybírá si letošní destinaci.



CHORVATSKO JE STÁLICE

„Hledáme inspiraci,“ dodává.

Už teď má ale pár jasno. Poslední čtyři roky byli věrní Itálii. Ani letos tomu nebude jinak. Dvojice se tak připojí k dalším turistům, kteří v létě vezmou Itálii útokem. Za jednu z nejzajímavějších a nejžádanějších ji označuje také Hana Plačková z cestovní kanceláře v Kroměříži.

„Společně s ní frčí Řecko, Chorvatsko a hodně i Turecko,“ vyjmenovává nejčastěji vyhledávané cíle lidí z Kroměřížska. „Turecko vskutku láme rekordy. Po několik týdnů se letos drželo na čelní pozici nejprodávanějších zemí,“ potvrzuje zájem Simona Fischerová z ACK.

„Lidé nakupují bez rozdílu destinace. Došlo k jistému omezení u Afrických států a do popředí se dostaly evropské státy. Chorvati podražili, ale pořád to bude turisticky velmi zajímavá země,“ míní další z prodejců Vojtěch Formánek.

„Naši stálí klienti si zájezd koupí už před Vánocemi,“ pokračuje Plačková.

A proč si lidé kupují zájezd již půl roku dopředu?

„Lidé si zajistí dobrý hotel, výhodné místo v letadle,“ vysvětluje Plačková.

Jana Matějková kromě výhodnější ceny uvádí ještě jeden důvod, proč si i ona s přítelem koupí zájezd do konce ledna.

„V práci si musíme hlásit dovolenou co nejdřív. V kolektivu je nás málo. Vždy si může vzít dovolenou jen jeden dva zaměstnanci. Pak by se na nás nemuselo dostat,“ vysvětluje Matějková.

Hotely se tak rychle plní. Každá cestovní kancelář má nasmlouvaný počet zájezdů, které v daném roce prodá. A několik týdnů po začátku prodeje na sezonu 2019 jsou některé vybrané destinace již zcela vyprodané.

„Ano, někde už máme stop stav. Celkově se first minute zájezdů prodá asi 40 procent,“ předjímá Hana Plačková. „Číslo dohromady atakuje třicet procent. Slevy budou ještě více než měsíc – do března,“ souhlasí s odhadovaným číslem Vojtěch Formánek.

I ACK kalkuluje s vyšším procentem prodaných zájezdů do konce března.

„Letos je rekordní zájem o first minute. Očekáváme o deset procent větší zájem, než tomu bylo loni. Zatím tomu vše napovídá. Kroměříž v tomto případě drží krok s celou republikou,“ hodnotí situaci Fischerová.

„Kdo nechá pořízení dovolené na poslední chvíli, může doplatit na zúžený rozsah nabídky. Ve dvou se podaří vždy něco najít. Vícečlenná rodina nebo početnější skupina však můžou mít problém,“ upozorňuje Hana Plačková.



Nejoblíbenější letecké destinace:

Řecko

Turecko

Bulharsko

Egypt



Nejoblíbenější destinace s vlastní dopravou:

Chorvatsko (pobytová dovolená na pláži)

Itálie (kombinace pláže + hory)

Slovensko (zejména termální lázně a horská turistika)

Rakousko (aktivní dovolená v Alpách)