Devětapadesátiletý muž z Bystřice pod Hostýnem přišel během dvou hodin o věci za více jak dvě stě tisíc korun. Prozatím neznámému zloději se podařilo v sobotu večer mezi osmou hodinou a čtvrt na jedenáct dostat do dílny v uzamčené stodole, která stojí poblíž rodinného domu.

„Odtud pak odcizil červený elektrický motocykl včetně nabíječky za sto pět tisíc korun, aku nářadí s příslušenstvím a dvě řetězové motorové pily. Předběžná škoda se vyšplhala na bezmála 230 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová.

Případem se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Bystřici pod Hostýnem a po pachateli pátrají. Po jeho dopadení a prokázání viny mu za tuto krádež hrozí až pětileté vězení.

„Pokud by někdo z občanů měl informace k odcizeným věcem nebo si někdo všiml něčeho podezřelého, co by mohlo souviset s případem, ať se obrátí na bezplatnou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení," vyzývá mluvčí.