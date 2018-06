V Bystřici představí novou známku s motivy ohýbaných židlí

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 16 000 Kč

Úředníci cestovních kanceláří a agentur Pracovník/ce cestovního ruchu - referent/ka prodeje. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - náplň práce - prodej zájezdů CK, komunikace s klienty, aktivní oslovování klientů, administrativa, práce s rezervačním systémem CK, zpracování nabídek/ letáků do výlohy., - požadavky - SŠ vzdělání, praxe v cestovním ruchu výhodou, zkušenosti v prodeji služeb zákazníkům, znalost práce na PC (MS Office, Outlook), aktivní, zodpovědný a svědomitý přístup k práci, časová flexibilita, - nabízíme - práce na hlavní pracovní poměr / možnost i zkrácený úvazek 32 h týdně, pestrá a zajímavá práce s lidmi, možnost cest do zahraničí, provize z prodeje, možnost výdělku až 25 000 Kč., - Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: fm@kmtravel.cz. Do předmětu emailu prosím uvádějte název města: Kroměříž. Pracoviště: Tvarbet moravia, a.s.- divize ck km tavel kroměříž, Riegrovo náměstí, č.p. 195, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marta Dřízgová, .