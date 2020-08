Unikátní model tučňáka stojí v prostoru kontejnerového stání na sídlišti vedle obchodu.

„Nepotřebuje připojení k síti, je totiž vybaven fotovoltaickým panelem,“ vysvětlila Hana Hynčicová z bystřického odboru životního prostředí.

Chytrý tučňák má 13 schránek, které se otevřou pouze po zadání jednorázového kódu. Ten se uživatel doví až tehdy, když se rozhodne box využít, a při objednávce z e-shopu si vybere doručení do Penguin boxu. Díky panelu si kontejner navíc sám vyrábí a uskladňuje energii ze slunce, takže je energeticky nezávislý a šetrný k životnímu prostředí.

„Kontejner je vybaven i mnoha senzory. Má funkci automatického osvětlení okolního prostoru pro noční užívání. Zvyšuje tak bezpečnost okolí. Jeho multifunkční dotykový displej umožňuje zobrazovat jakékoliv sdělení, například úřední oznámení. Náš servisní tým jeho displej i schránky pravidelně dezinfikuje,“ uvádí se na oficiálních stránkách boxu.

Nápad na multifunkční kontejner oceňuje například šestnáctiletá Natálie, která bydlí naproti boxu.

„Je to super. Přes školní rok u nás není nikdo doma, takže pro balíčky musím většinou na poštu. Tučňák je však hned naproti, a navíc si tu můžu zajít i ve dvě v noci. Kontejner použiji určitě i na oblečení, to zatím házím do kontejneru, který má u domu babička,“ pochvaluje si Natálie.

Ve Zlínském kraji se jedná o čtvrtého tučňáka. Penguin boxy jsou zatím ve Zlíně, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně.