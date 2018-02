Uzavření lávky v Kroměříži se potáhne, trvat bude měsíce

Příští sobotu 10. února zahájí odborníci diagnostiku lávky pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. Hojně využívané přemostění je uzavřeno od prosince kvůli zřícení podobně konstruované lávky v Praze, a pro obyvatele města jde o nepříjemnou komplikaci: postup radnice v této věci je tedy relativně sledovanou záležitostí.

Kroměřížská lávka přes řeku Moravu zůstala od pátku 15. prosince uzavřená. To potrvá minimálně do poloviny ledna, kdy most čeká diagnostika.Foto: Deník / Klusáková Kristýna