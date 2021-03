Další stavby na sebe nenechají čekat. Řidiči sice musí počítat se značnými omezeními v podobě uzavírek a objížděk, odměnou jim pak bude daleko komfortnější jízda v místech, kde už silnice vskutku vyžadovala nový koberec.

Vsetínsko

V polovině března začala třetí a poslední část rekonstrukce téměř 1,5 kilometru dlouhého úseku silnice I/35 na nábřeží Dukelských hrdinů v Rožnově pod Radhoštěm. Dělníci opravují hlavní silniční tah městem v úseku od světelné křižovatky U Janíka po městskou knihovnu. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemají stavební práce trvat déle, než osm týdnů. Oproti předchozím dvěma etapám provoz tentokrát neřídí semafory. Směr od Valašského Meziříčí na Dolní Bečvu projíždí kontinuálně bez omezení, provoz je jednosměrný. Stavbu zpočátku ji provázely komplikace s nezajištěnými objížďkami pro nákladní automobily.

Silnice I/35 prošla opravami už v roce 2009. Za uplynulých 11 let ji však poškodil především silný kamionový provoz, projevilo se také špatné podloží vozovky. Dělníci tak v některých místech museli bagrovat až do hloubky 1,5 metru, aby mohli položit pevnější a kvalitnější podkladové vrstvy. Rekonstrukci silnice platí stát. Přijde na více než 50 milionů korun.

Na dokončení nejvýznamnějších silničních staveb však motoristé na Valašsku prozatím jen netrpělivě čekají. Už příští rok má začít stavba takzvané Palačovské spojky, o níž se mluví už od roku 2000. Pětikilometrový úsek nové silnice I/35 mezi Lešnou a Palačovem na pomezí Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje má propojit Valašsko (a s ním i Zlínský kraj) s dálnicí D48 potažmo D1. Přímo na Palačovské spojce zbudují stavební dělníci jedenáct mostů, vztyčí také více než dva kilometry protihlukových stěn. Vzniknou i koridory pro migraci zvěře. Předpokládaná cena stavby je více než 2,37 miliardy bez daně z přidané hodnoty.

Zlínsko

Opravy pokračují po zimní přestávce také na silnici č. II/497, která vede z Bohuslavic u Zlína směrem na Šarovy. Smluvní cena za tuto zakázku se vyšplhá přes 17 milionů korun. Ze zamýšlené rekonstrukce vozovky o délce necelých 1,3 kilometru bylo v loňské první etapě zrekonstruováno 538 metrů. „Práce budou letos pokračovat ve směru do středu obce. Budou probíhat částečné uzavírky, doprava bude vedena střídavě jedním pruhem a řízena světelnou signalizací,“ uvádí Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ukončení prací se letos očekává až v závěru léta.

Letos bude dostavěn také jihovýchodní obchvat Otrokovic. Jak se zdá, řidiči by se mohli nové silnice dočkat dřív, než bylo původně v plánu. Informaci o dřívějším zprovoznění obchvatu potvrdila také mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková. „V polovině června se obousměrně zprovozní polovina obchvatu v režimu jednoho jízdního pruhu. Úplné zprovoznění zatím předpokládáme na přelomu září a října letošního roku,“ řekla Štočková. Úsek o délce 3,1 kilometru vyjde na 709 milionů korun. Práce zahrnují také vybudování čtyř mostů, mimoúrovňové a okružní křižovatky, přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí.

V roce 2021 naopak začne rekonstrukce silnice II/494 úseku Valašské Klobouky – Vlachovice. Vozovka v řešeném úseku nemá v současnosti potřebnou šířku zpevnění a vykazuje výrazné poruchy. Jedná se především o výskyt podélných a příčných trhlin, mozaikových trhlin, ztrátu asfaltového tmelu, plošnou hloubkovou korozi, četné vysprávky a nerovnosti. Stav povrchu pohovky byl označen za havarijní. Předmětem investiční akce je stavební úprava silnice v celkové délce takřka 5 kilometrů.

Kroměřížsko

K poslednímu červenci by měli dělníci ukončit stavební úpravy na rekonstrukci vozovky o délce necelých dvou kilometrů vedoucí skrz obec Loukov. Místní občané po nové silnici volali dlouhých 18 let. Dočkali se až v roce 2019, kdy odstartovala první etapa oprav, které způsobily řidičům nemalé nepříjemnosti – úplná uzavírka, objížďka po vozovce ve špatném stavu. Součástí díla je přestavba stávajícího propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně úprav koryta vodního toku. Stavební úpravy se týkají také mostu přes potok Libosvárka. Součástí je také výstavba zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce ze strany od Bystřice pod Hostýnem či výstavba pěti nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy.

V součtu se investice vyšplhá až k částce 67 milionům korun. K financování by měly být použity také dotace z evropských fonů.

Bezprostředně po skončení úplné uzavírky Loukova by měla začít rekonstrukce její nynější objízdné trasy z Loukova do Libosvár. Silnice, která byla už v roce 2019 ve špatném stavu, uzavírkou Loukova trpí ještě víc. Její rekonstrukce je nutná. Pokud vše půjde podle plánu, pustí se silničáři do práce začátkem prázdnin. Ukončení je plánováno až na rok 2022.

Slovácko

S omezeným průjezdem centrem Uherského Hradiště musí řidiči počítat v měsíci dubnu. Hlavní křižovatku v metropoli Slovácka čekají v té době zhruba třítýdenní opravy. Ředitelství silnic a dálnic ČR se tam totiž chce pustit do plošné rekonstrukce křížení silnic I/55 s těmi v ulicích Sokolovská a Všehrdova, a to v době od 6. do 23. dubna. Informoval o tom mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

