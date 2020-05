"V tuto chvíli z oficiálních vyjádření není možné předvídat, jestli začátkem září tohoto roku budou povoleny hromadné akce pro větší počty (tisícovky) diváků. Kompetentní lidé zatím neřekli ani „ano“ ani „ne“, což je neurčitá situace, kterou jsme byli nuceni rozhodnout sami, abychom dál neprodlužovali informační vakuum směrem k vám, fanouškům festivalu a majitelům zakoupených vstupenek. Protože největší devizou každé takové akce jste právě vy - lidé, kteří na festival přijdou a společně pomůžou vytvořit atmosféru, která takový festival dělá jedinečným. O tom, že se to snad povedlo i u Holešovské Regaty, svědčí devět doposud realizovaných ročníků s desetitisícovou návštěvností, za což všem, kteří kdy Regatu navštívili, moc děkujeme," uvedl ředitel festivalu Michal Žáček.

"Tak jsme si řekli, že než letos dělat věci „napůl“, uděláme ty desáté regatí narozeniny raději až příští rok v červnu a pořádně! Budeme vám velmi vděční, pokud nás v této nelehké době podpoříte. Nechceme po vás žádnou sbírku ani milodary. Jediné, co nám pomůže, bude vaše ochota ponechat si vstupenky doposud zakoupené v předprodeji a přijít s nimi 18. a 19. 6. 2021. Není je třeba vyměňovat za nové, zkrátka páteční platí na pátek i za rok, stejně jako sobotní na sobotu, permanentka na oba dny. Můžeme vám slíbit, že o hlavní jména, na která jste si letos vstupenky kupovali, určitě nepřijdete!," doplnil.

A jak to tedy má být?

V pátek 18.6.2021 vystoupí na Regatě populární ČECHOMOR, SUPPORT LESBIENS a finále večera obstará queenovská show se vším všudy v podání jednoho z nejlepších světových revivalů QUEENIE.

V sobotu 19.6.2021 vystoupí MAREK ZTRACENÝ, NO NAME, VOJĚCH DYK & B-SIDE BAND, MŇÁGA A ŽĎORP plus programové novinky, o nichž ještě jednáme. K sobotnímu programu neodmyslitelně patří také přehlídka plavidel, přejezd lávky a bohatý doprovodný program.

"Věříme, že když si rok počkáme, dočkáme se vás - věrných fanoušků a návštěvníků Desáté Holešovské Regaty.. Program obsahuje hlavní jména, která jsme slibovali už letos, plus novinky navíc (a třeba páteční show Queenie bude určitě stát za to!), takže si dovolíme ještě jednou požádat o vaši podporu formou ponechání si letošních vstupenek na příští rok. Všechny, kteří si letošní vstupenky ponechají, rádi pozveme příští rok na Regatě na první pivo Zubr nebo na Kofolu zdarma! Pokud ale přece jenom z jakéhokoliv důvodu bude někdo trvat na tom, že vstupenku si ponechat nechce, postavíme se k tomu čelem a peníze vrátíme, po odečtení servisních poplatků, které náleží prodejcům, u nichž byly vstupenky zakoupeny. Všechny podrobnosti nalezenete na webu a facebooku Holešovské Regaty," doplnil ředitel.

Závěrem by rád poděkovali všem partnerům festivalu, kteří je do poslední chvíle podporovali i v této nelehké době, i vedení města Holešov za pomoc a spolupráci.

Díky patří i všem fanouškům a příznivcům Holešovské Regaty.

"Všem slibujeme, že Desátou Holešovskou Regatu si v červnu 2021 společně pořádně užijeme," těší se Michal Žáček, ředitel festivalu a celý pořadatelský tým Holešovské Regaty.