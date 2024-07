Prostor před vstupem ke kroměřížskému fotbalovému stadionu v Obvodové ulici bude bezpečnější. V místě se už nyní staví chodník, vedení města se ale rozhodlo práce rozšířit. Není to jediné místo ve městě, opravených chodníků bude více.

U fotbalového stadionu se původně počítalo jen s chodníkem se společným provozem pro chodce a cyklisty. „Přidali jsme k tomu i úpravu zmíněných ploch, které jsou ve špatném stavu a nevypadají hezky,“ potvrdil starosta Tomáš Opatrný.

Náklady činí téměř 900 tisíc korun. „Práce zahrnují předláždění příjezdu k veterinární klinice, k bráně fotbalového stadionu i vchodu k pokladnám,“ objasnil místostarosta Karel Holík.

Opilý cyklista v Kroměříži naboural auto městské policie | Video: Městská policie Kroměříž

Nové bude také schodiště se zábradlím. „Kromě vylepšení podoby celého prostranství je cílem i zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky fotbalových utkání i klienty veterinární kliniky,“ dodal Holík. Hotovo by mělo být do konce září.

Oprava chodníku se týká úseku od plaveckého bazénu po křížení ulic Moravská a Kotojedská. Vyjde na více než dva a půl milionu korun.

Další práce závisí na dotacích

Radnice naplánovala akce na zvýšení bezpečnosti chodců ve městě, které zahrnují opravy a budování chodníků či přechodů, na několika místech ve městě. Úpravy v Obvodové tak navazují na nový chodník v ulici Lutopecká, který vznikl letos, a také loni dokončený přechod pro chodce v ulici Velehradská.

Práce částečně kryjí evropské dotace a vedení města nyní usiluje o další přísun financí. V plánu má opravy v ulici Kojetínská za 18 milionů korun. Z toho 13,5 milionu by mohla pokrýt dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Pokud budeme úspěšní, rekonstrukce chodníků podél této páteřní komunikace by se uskutečnila v příštím roce,“ poznamenal starosta. Celkem by šlo o dva kilometry chodníků po obou stranách silnice.

Vybrali jsme pro vás: