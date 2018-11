Ustavující zasedání nepřinesly žádnou senzaci

Správci objektů Správce/ Údržbář rekreačního objektu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Rajnochovice - Rekreační areál Na Trojáku, - jedná se o samostatnou práci správce/údržbáře provozních objektů v několika lokalitách, - vyučení, vhodné i pro OZZ, řidičský průkaz skupiny "B", výhodou je i "C", elektro znalosti dle vyhlášky 50/1978 sb., znalost instalatérských prací (vodo-topo), časovou flexibilitu a pečlivost, zodpovědný a samostatný přístup k práci, chuť učit se moderní technologie a kladný vztah k automatizaci a PC, - práce na HPP nebo i DPP, výhody: ubytování a stravování zdarma, služební vozidlo + mobilní telefon, - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: hotel@natrojaku.cz. Pracoviště: Na trojáku, s.r.o. - rekreační areál na trojáku, 768 71 Rajnochovice. Informace: Jakub Juračka, +420 573 391 090.

Číšníci a servírky Číšník, servírka. Požadované vzdělání: nižší střední. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do restaurace Tacl v Holešově přijmeme číšníka nebo servírku na hlavní pracovní poměr. , , Přijďte pracovat do restaurace s dlouholetou tradicí a skvělou kuchyní. , , Nabízíme dobré platové podmínky, vhodné zaškolení do provozu, gastronomické kurzy, příspěvek na pracovní oblečení, možnost spolupráce s našimi jinými provozy, kariérní růst. Pravidelně pořádáme teambuilding pro zaměstnance. , , Chtěli byste se připojit k našemu týmu? Zašlete Váš životopis na provozni@taclrestaurant.cz a rádi Vás přizveme k osobnímu pohovoru. Pro více informací volejte 722 959 421 pan Fryšták.. Pracoviště: Tacl restaurant, Palackého, č.p. 518, 769 01 Holešov. Informace: Radek Fryšták, +420 722 959 421.