Zlínský kraj – Pracují bez nároku na mzdu. Jen pro dobrý pocit. Pomáhají potřebným a mají z toho radost. Řeč je o lidech, kteří se věnují dobrovolné péči. Ve Zlínském kraji je hned několik center, kam pravidelně docházejí stovky dobrovolníků, aby mohli den co den pomáhat.

Ilustrační foto | Foto: Martin Divíšek

Například v Oblastní charitě v Uherském Hradišti pracuje tímto způsobem trvale asi deset lidí, další tisícovka se navíc zapojuje občasně.

„Několik lidí je v humanitárním skladu, který slouží jako takový šatník. Další pomoc spočívá v návštěvách domovů a pečování o seniory,“ vysvětlil Jiří Strogan, který v uherskohradišťské Oblastní charitě pracuje jako pastorační asistent. Celá tisícovka dobrovolníků se podle něj zapojí hlavně při Tříkrálové sbírce, kterou každý rok Charita pořádá.

Obětaví pomocníci podle něj přicházejí hlavně proto, že chtějí pocítit radost z odvedené práce. „Když poskytnete pomoc konkrétnímu člověku, tak z toho máte skvělý pocit. To je na dobrovolnictví krásné,“ svěřil se Strogan.

Dalším centrem, kde se zájmem lidé pomáhají jiným, je Adorea ve Vsetíně. „Víc než stovka jich pomáhá pravidelně a asi dalších dvacet jednou za čas,“ sdělila tamní pracovnice Ivana Tomečková.

U nich obětavci pomáhají ve třech hlavních programech. „Jsou to jednak dva akreditované programy, ve kterých pomáháme malým dětem. Dále se věnujeme práci asi v pětadvaceti různých neziskových organizacích. Dotřetice se angažujeme i při práci ve vsetínské nemocnici, kde pomáháme v oddělení léčby dlouhodobě nemocných,“ dodala.

Kdo může podle ní pomáhat? „Každý, kdo má zájem. Člověk nepotřebuje žádné odborné vědomosti. Musí ho bavit práce s jinými lidmi, musí umět naslouchat, porozumět a pochopit problémy ostatních,“ vyjmenovala Tomečková.

Podobné je to s dobrovolnictvím i ve Zlíně, kde má tuto záležitost na starosti zejména sdružení ADRA, které dlouhodobě počítá s asi stovkou aktivních členů.

„Jejich základní náplní práce je takzvané společnictví. Pobývají s lidmi, předčítají jim, hrají si s nimi a podobně. Často si také povídají nebo se procházejí. Pro ty lidi je velmi důležité, že mohou trávit čas s někým, kdo o ně má zájem a kdo se jim věnuje,“ vysvětlila Pavlína Pejlová z ADRA Zlín.

Podle vlastních slov by byla nejraději, kdyby bylo dobrovolníků ještě více. „Líbilo by se mi, kdyby taková činnost byla přirozená a běžná. Teď to lidé považují za něco neobvyklého nebo zvláštního, když někdo někomu dobrovolně pomáhá,“ svěřila se.

V Kroměříži, kde má své sídlo Dobrovolnické centrum Spektrum, dokonce zavedli i nyní již celostátně známý program Pět P. Jedná se o preventivní volnočasový program pro děti od šesti do patnácti, které to mají jakýmkoliv způsobem v životě složitější. Je postavený na dobrovolném vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám.

Pět P představuje pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci.

ROZHOVOR: Práce člověka obohatí. Cítí, jak morálně roste



Že obětavá pomoc potřebným zahřeje u srdce, ví i jedna ze zlínských dobrovolnic, čtyřiadvacetiletá Věra Zvědělíková. Věnuje se především práci s dětmi a chystá se zapojit do programu Pět P.



Kdy jste začala dobrovolně pomáhat druhým lidem?

Před pěti lety. Začínala jsem v Dětském centru Zlín, kam chodím vlastně pomáhat i teď. Mezitím jsem při studiu pracovala i ve zlínském občanském sdružení Onyx. V současnosti se připravuji i na to, že budu figurovat i v programu Pět P.

Co vás k tomu vedlo?

S kolegyněmi jsme viděly leták na nástěnce na univerzitě. Přišlo nám správné pomoci dětem. Chtěly jsme být prospěšné a získat nějaké zajímavé zkušenosti.

A povedlo se?

Určitě. Dovídám se stále nové věci a je to velmi dobře využitý volný čas.

Kolik to spolkne času?

Zhruba čtyři až osm hodin týdně. Teď jsem se nějakou dobu připravovala na státnice, tak jsem to omezila, ale opět chci začít pomáhat více.

Při práci s dětmi si jistě užijete spoustu zábavy. Máte nějaké veselé historky?

Na jednu veselou si vzpomínám. Jednou jsem na návštěvu těch dětí vzala kamaráda a stala se dost vtipná věc. Děti jsou zvyklé převážně na ženskou společnost a když ho uviděly, tak klasicky pozdravily „ahoj teto“. To nás pobavilo.

Co byste vzkázala těm, kteří by dobrovolnictví mohli zvažovat?

Můžu to jen doporučit. Člověk jakoby začne poznávat, jak roste. Navíc se tím osobně obohacuje. Vždy potěší, když má věnovaná práce úspěch a dotyčný ocení vaše úsilí.