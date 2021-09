Pravidelný jízdní řád železnička nemá. Všichni aktéři mají zaměstnání a areál otevírají jen při akcích, které předem avizují na svých stránkách a sociálních sítích. Turisté a návštěvníci Rajnochovic se mohou projet při některém z Pojíždění až do zhruba dvě stě metrů vzdálené stanice u Hostince Ve Dvoře.

„Je to typ BN 30u, v naší sbírce je nestarší a nejvzácnější. Existuje jich celkem jen asi šest. Na její pořízení významně přispěl Zlínský kraj částkou osmdesát tisíc. Jinak nás také pravidelně podporuje obecní úřad Rajnochovice,“ podělkoval nadšenec.

Odvážná myšlenka nezůstat jen u naučné stezky, ale obnovit část železnice a vybudovat muzeum lesních drah se zrodila už v roce 2007. To se spolku podařilo získat první provozní lokomotivu.

„Aktuálně máme čtyři provozuschopné lokomotivy a další tři čekají na opravu. Mimo to čtyři otevřené, tři kryté a spoustu speciálních vagónů. Stavební délka kolejí je bez pěti sedm set metrů,“ vypočítává Tomáš Hegar.

Na začátku byla myšlenka vytvořit naučnou stezku, která by připomínala historii bývalé Arcibiskupské lesní železnice. Dnes má spolek slušný vozový park i stovky metrů úzkorozchodného kolejiště.

Za jízdami lokomotiv a vagónků prohánějících se při projížďkách několikrát do roka v okolí místní pily stojí parta nadšenců v čele s Tomášem Hegarem. Sdružují se ve spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice. Od okamžiku, kdy ji začali budovat, uplynulo letos deset let.

