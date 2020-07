Investice do renovace obrazu, na kterém je vyobrazen Ježíš Kristus na kříži, vyjde na zhruba 400 tisíc korun. Tři čtvrtiny zaplatí dotace z ministerstva kultury.

Starosta Střílek Viktor Ganjuškin je rád, že se vše podařilo a to nejtěžší má již obec za sebou.

„Pro obec s 600 obyvateli jsou opravy tak významné památky velkým luxusem. Za všechny roky jsme proinvestovali již miliony korun,“ sčítá v hlavě jednotlivé částky Ganjuškin.

„Nebýt ministerstva kultury, Zlínského kraje a příspěvků od lidí, nezvládli bychom to,“ dodává starosta, který také přiznává, že největší zlom nastal, když se památka dostala do programu záchrany architektonického dědictví.

„Od té doby nám ministerstvo kultury snad vždy, ačkoliv ne v plné výši, dotaci poskytlo,“ vzpomíná starosta. Ze začátku probíhaly pouze sanační práce.

„Nejprve to bylo o záchraně. Teprve pak jsme se mohli pustit do oprav, aby to bylo esteticky krásné,“ vysvětluje Ganjuškin.

Ukradené sochy? Naděje umírá poslední

Rekonstrukcí prošla celá kaple – zdi, interiér, střecha. A samozřejmě i hrobka pod kaplí.

„Zbývá nám obraz. Je ve velmi špatném stavu, malovaný na suché omítce,“ popisuje restaurátorka Marie Dočekalová. Autorem díla z 30. let 20. století je umělec Jano Köhler. Ten je znám po celé Moravě. Jedním z jeho nejznámějších děl je křížová cesta na svatém Hostýně.

„Jediná škoda 10 ukradených soch v roce 2001. Dodnes nebyl pachatel dopaden. Kde sochy jsou nikdo neví. Minulý rok se do kostela na severu Moravy vrátilo po dlouhých dvaceti letech několik ukradených artefaktů. Naděje je. Sochy jsou v databázi ukradených předmětů. Snad se někdy vrátí zpět domů,“ vzkazuje starosta.

Barokní hřbitov ve Střílkách je jedinečnou a významnou památkou svého druhu z období baroka ve střední Evropě. Od poslední opravy v roce1928 |hřbitov chátral. S rekonstrukcí bylo započato v roce 1998, vzniklo také občanské sdružení Za záchranu hřbitova ve Střílkách. V roce 2001 bylo ukradeno 10 vzácných soch. Při rekonstrukci, která ještě trvá, bylo opraveno schodiště, balustrády a zdi. Ukradené sochy nahradily jejich kopie. Slavnostního znovuotevření se hřbitov dočkal 7. června 2008. V roce 2010 byl vyhlášen národní kulturní památkou.