Umění se rozloučit: unikátní expozice, neotřelá myšlenka

Všeobecní administrativní pracovníci Pracovník/pracovnice objednávkové kanceláře. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17600 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Náplň práce: aktivní komunikace a péče o zákazníky, operativní řešení vzniklých problémů, příjem objednávek, administrativní práce spojená s objednávkami, - Požadujeme: SŠ/bakalářské vzdělání - vhodné i pro absolventy, znalost práce s PC, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost, ochota pomoci, flexibilita, znalost AJ, NJ výhodou, - Nabízíme: možnost profesního růstu, práce na HPP, zaměstnanecké výhody, nástup možný od 1.11.2018, doba určitá 1 rok s možností prodloužení, - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do 15.10.2018 na e-mail: zamestnani@kmotr.cz nebo na adresu KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, Kroměříž k rukám paní D. Bradové. Pracoviště: Kmotr - masna kroměříž a.s., Hulínská, č.p. 2286, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Danuše Bradová, +420 573 500 618,604 220 856.