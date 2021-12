Daniel Mlčák žije v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nedaleko samotného centra města. Za jeho domem se nachází areál firmy Ton, známé společnosti vyrábějící ohýbaný nábytek. Firma BH Energo, která je dceřinnou společností právě firmy Ton, se ve stejném areálu zabývá výrobou tepla a elektřiny. Ke své činnosti však potřebuje černé uhlí, které pravidelně do areálu naváží a manipuluje s ním. Právě při navážkách je podle sousedů situace s uhelným prachem nejhorší.

„Začne se tady všude prášit a trvá to několik dní. Máme na dvoře povlak černého prachu, stejně tak na autě, oknech a všem okolo,” řekl Mlčák.

Podle jeho slov je situace s uhelným prachem dlouhodobě velmi vážná „Ohrožuje nás to na zdraví, poškozuje majetek: máme z toho špinavou celou domácnost, fasádu, je to prostě všude,” doplnil Mlčák.

Dodal také, že uhelný prach jeho rodinu omezuje na osobní svobodě, neboť má malé děti a nemůže s nimi ani jít na vlastní zahradu, kvůli obavám o jejich zdraví.

Tento problém se však v Bystřici řeší řadu let.

„Takhle to tady funguje už strašně dlouho. Sousedé podávali už dříve různé stížnosti a petice, ale firma si z toho nic nedělá. Nemá žádnou snahu tu situaci řešit. Akorát se teď po mé stížnosti začali tvářit, že něco dělají,” poznamenal Mlčák.

Řešíme to

BH Energo však podle oficiálního vyjádření situaci s uhelným prachem řeší a přichází s novými opatřeními nad zákonný rámec.

„V září letošního roku jsme zaznamenali podnět občana, který bydlí v relativní blízkosti naší skládky uhlí v Bystřici pod Hostýnem a komunikovali jsme jak s ním, tak i s orgány státní správy. Následné kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Krajské hygienické stanice (KHS) potvrdily provozování zařízení v souladu s právními předpisy. Sami jsme nad rámec našich povinností navrhli další opatření, která jsou s výjimkou výsadby stromů realizována,” uvedl člen představenstva BH Energo Milan Dostalík.

Kromě zmíněné výsadby zeleně firma firma uvádí, že zvyšuje plechové protiprachové zábrany nebo že sleduje klimatické podmínky a v případě výstrah výkladku uhlí odkládá.

„Samozřejmě přemýšlíme o dalších technických opatřeních, jak snížit riziko víření uhelného prachu při vykládce, ale k tomu potřebujeme nezbytný čas. Ostatně kotelna je zde se svou skládkou uhlí více jak 45 let, spotřeba uhlí i prostor pro skladování uhlí stále klesá a v posledních letech vykládáme uhlí maximálně čtyřikrát ročně a podnět občana jsme obdrželi letos v září. Jak jsme již deklarovali, opustíme spalování uhlí nejpozději do konce roku 2030. Nejvhodnější novou technologii, nejlépe uhlíkově bezemisní, hledáme i ve spolupráci s městem,” doplnil Dostalík s tím, že do té doby se bude firma snažit technicky a organizačně svůj provoz vylepšovat.

Informaci o kontrole ve společnosti BH Energo potvrdila i Vendula Ševčíková z KHS Zlínského kraje.

Podle České inspekci životního prostředí (ČIŽP) při kontrole, která proběhla 6. října, nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně ovzduší.

„Při fyzické kontrole pracovníky ČIŽP byla kromě kontroly zákonných povinností provozovatele s tímto probírána i různá možná další řešení omezení prašnosti ze skládky paliva,” uvedl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. S tím, že inspekce doporučila provozovateli opatření, která se již podle Dostalíka realizují.

„Z důvodu, že stanovovat přísnější podmínky provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje není v kompetenci ČIŽP, ale v kompetenci Krajského úřadu Zlínského kraje, byl tento odpovědný orgán inspekcí osloven ve věci změny stávajícího povolení provozu dopisem ze dne 21.10. 2021, a to o rozšíření stávajících povinností provozovatele při vykládce a skladování paliva, které by mohly přispět ke zlepšení daného stavu,” doplnil Ovečka.

Černý sníh

Podle obyvatel ulice je však situace s uhelným prachem neúnosná už několik let. Nic se na tom nezměnilo ani po letošních stížnostech a zavedení nových opatření. „Ta plechová stěna, která nás má chránit je stejně děravá. A prach přeci letí vzduchem, takže když foukne, tak se prostě práší, na tom se nic nezmění,” řekl Jaroslav Machač.

I on má zaprášený celý dům.

„Bydlíme opravdu jen kousek od nich, takže jsme na tom asi nejhůř. Máme doma všechno černé. Stejně tak na zahradě: všude mají v zimě bílý sníh, my ho máme černý. A firma to nechce řešit. V minulosti mě vždy vykázali s mými stížnostmi pryč, že jsem jen věčný stěžovatel,” poznamenal Machač, který také potvrdil, že je zvýšená prašnost trápí už dlouhá léta.

Jen nám chtějí zavřít pusu

Podobně to vidí i Filip Navrátil, který bydlí také v bezprostřední blízkosti areálu firmy Ton.

„Dlouhodobě to tady máme šíleně zaprášené. Ton se to snaží řešit nějakou zábranou, která je absolutně nesmyslná. Přeci když zvednete plechovou stěnu a foukne vítr, tak je vám to k ničemu. Dělají to jen, aby nám zavřeli pusu,” uvedl Navrátil.

Doma ani neotvírá okna.

„Jen chvíli vyvětráme a hotovo. Ten prach je prostě všude. Stačí kdekoliv doma projet rukou a máte ji černou. Soused má bílé auto a když mu projedete prstem po kapotě, tak uvidíte ten pruh. Všechno je zkrátka zaprášené,” dodal Navrátil.

I podle něj lidé na problém upozorňovali již dříve. Ale bez výsledku.

„Už jsme podávali i různé stížnosti a zprávy, jenže s takhle velkým podnikem nemáte šanci bojovat. Jim to je jedno, pošlou vás do háje. Člověk s tím začíná být smířený, i když je to nepříjemné,” přiznal Navrátil.