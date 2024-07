Dva dobrovolníci si hodí promítací plátno na ramena a vyrážejí napřed. Projekce začíná jen o pár okamžiků později nejznámější – a prakticky jedinou kvalitní - fotografií Nové synagogy, stavby, která od roku 1893 tvořila jednu z dominant Holešova. Prohlídka se koná symbolicky v den prvního žhářského útoku, kterému stavba odolala. Teprve druhý, a pečlivěji připravený, se jí stal osudným. Následně pak němečtí vojáci stavbu rozebrali, i to tehdy fotografové zdokumentovali.

„Kousek se projdeme, tam, kde Nová synagoga stávala,“ říká Machala k několika desítkám lidí, kteří se ve středu v půl desáté večer, sešli u Staré synagogy. Ta je jasným orientačním bodem a k místu prohlídky je to odtud jen pár kroků, proto byl sraz právě tady.

Celkově je ale materiálu žalostně málo, nedochovaly se ani plány a tak se rozměry stavby odhadují podle jiné práce stejného architekta. Holešovská synagoga byla druhou stavbou Jakoba Gartnera a velmi se podobala té první, synagoze v Hlohovci. „Jestli se tehdy představitelům židovské obce líbila a chtěli stejnou nebo Gartner využil toho, že má hotové plány, to už nedoložíme,“ říká Machala.

Díky podobnosti a také díky archeologickému průzkumu, který před osmi lety odhalil zbytky základů pod zemí, dnes víme, kde přesně budova stála. Dalším střípkem jsou svědectví pamětníků, kteří hovořili o vzdálenosti od domu rabína. Ten zůstal na svém místě, vystřídala se v něm hospodářská škola, autoškola, charita a posledních několik let je prázdný. Drží jej soukromý majitel.

Studenti vytvořili vizualizaci stavby

„Tady na zemi jsou kameny, to je naznačený základ, a od něj dozadu měřila osmadvacet metrů,“ ukazuje historik a lidé sklouznou pohledem pod nohy. Ti, kteří doteď nevědomky stáli na z kamenů vyskládané úsečce v trávě, udělají automaticky krok mimo.

Když se historik vypořádá s pohledovou stranou někdejší synagogy, přenesou dobrovolníci plátno o kus dál. Teď mohou lidé „vidět“ stavbu z boku. Na plátně se objevuje řez vizualizací, kterou vytvořili studenti jako diplomovou práci. „Není přesný. Tady v protějším boku byly pravděpodobně únikové dveře, kterými se dovnitř dostali žháři,“ ukazuje Machala a po plátně běhá červená tečka laserového ukazovátka.

Nepřesností je více, vizualizace vznikala podle modelu synagogy z 60. let. Ten jeho autor vytvořil podle fotografií, kterých ale mnoho není. „Nejčastěji ji fotili v pohledové strany, ty další zdokumentované nejsou a o interiéru nevíme nic,“ doplňuje historik.

Jeden záběr sice nabízí, ale je z Hlohovce. Tamní Gartnerova synagoga sice přečkala 2. světovou válku bez úhony, v 60. letech však musela ustoupit stavbě nového mostu přes řeku Váh.

Synagogy se bránily zničení

Holešovská Nová synagoga vznikla proto, že ta původní už kapacitně nestačila rozrůstající se židovské obci. Je to nenápadná patrová budova v zástavbě, po vysvěcení nové stavby ji využívala starší generace.

Ke zničení Nové synagogy se váže několik mýtů, s nimiž se Machala během večera vypořádal. Třeba ten, že jako poslední padla zeď, na níž bylo napsáno desatero. To museli nejprve otlouci, teprve potom se zeď dala zbořit. „Není to tak, jako poslední je na fotografiích štítová zeď. Je pravda, že nesla nápis a máme zachyceného vojáka na žebříku, takže je možné, že ho otloukl a teprve potom ji zbourali. A svědek si to zřejmě ve vzpomínkách propojil,“ říká Machala.

Faktem ale je, že i k dalším synagogám se váže řada pověstí o tom, jak dlouho odolávaly likvidaci. Lidé o nich říkali, že se brání.

Program Festivalu židovské kultury v Holešově 2024 čtvrtek 25. července 15.30, ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, komentovaná prohlídka, 40 minut 16.30, Šachova synagoga, OČAROVANÉ SVĚTY–JUDAISMUS A UNIVERZUM HARRYHO POTTERA, přednáška, 60 minut 18.00, Šachova synagoga, SVATÍ ĎÁBLOVÉ A OTCOVÉ DIVŮ, přednáška, 60 minut 19.30, Šachova synagoga, FEUILLETON, scénická rekonstrukce, 60 minut 21.00, Šachova synagoga, SYNONYMA, filmová projekce, 123 minut pátek 26. července 10.00, Šachova synagoga, K MOŽNOSTI EXISTENCE, otevřená diskuse, 60 minut 13.30, Šachova synagoga, IZRAEL PŘED 7. ŘÍJNEM 2023 A PO NĚM, přednáška, 90 minut 15.30, Šachova synagoga, AMERIKA & PROCES, poslechová relace a čtení, 60 + 30 minut 18.00, Šachova synagoga, ŠABAT, komponovaný pořad, 60 minut 19.30, Šachova synagoga, PROMĚNA, divadelní esej, 20 minut 19.30, Šachova synagoga, DVOŘÁKOVÁ / LEBAS–SPÍCÍ FONTÁNA, koncert, 80 minut 21.30, Šachova synagoga, POSTAVA K PODPÍRÁNÍ, filmová projekce, 38 minut sobota 27. července 10.00, zámecké nádvoří, JAN SMIGMATOR & BIG BAND HOLEŠOV, koncert, 80 minut 11.30, zámecké nádvoří, RUDOLF JELÍNEK–PODNIKATEL, KTERÝ ŽIL VŽDY NAPLNO prezentace a ochutnávka produktů, 30 minut 15.00, náměstí Dr. E. Beneše, JOUDA A MORDCHE V HOLIŠOJI, taneční vystoupení a výuka, 60 minut 17.00, New Drive Club, ŽIDOVSKÉ POHÁDKY II., poslechová relace, 15 minut 17.30, New Drive Club, DINOPERA, loutková opera, 60 minut 19.00, zámecké nádvoří, KLEZMER CONNECTION–MESCHUGGE 2.0, koncert, 60 minut 20.00, zámecké nádvoří, ECHADIM, taneční vystoupení, 10 minut 20.30, zámecké nádvoří, MACKIE MESSER KLEZMER BAND, koncert, 60 minut Zdroj: MKS Holešov

