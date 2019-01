Kroměřížsko - Braní svačin, sladkostí nebo důrazné vymáhání si peněz: nejen s tím se v současné době setkávají děti ze základních škol na Kroměřížsku. Právě to přitom bývá příznakem šikany, proti níž učitelé stále častěji brojí zejména besedami s policisty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jindřich Hladík

Skupina prevence kroměřížské policie se zaměřuje především na setkávání s dětmi prvních a druhých tříd malotřídních škol, páťáky, kteří brzy zamíří na druhý stupeň a žáky devátých ročníků, kteří se chystají odejít na novou školu.

„Právě oni jsou totiž potenciálními oběťmi šikany. My se snažíme vysvětlovat jim, co to vlastně šikana je a jak se jí můžou bránit. Všichni si hlavně musejí uvědomit, že je to ten nejhorší útok na lidskou důstojnost,“ upozornila Blanka Králová z preventivně informační skupiny.

Právě při různých besedách se mnohé děti i svěřují, jaké zkušenosti s různými druhy ponižování mají. „Mnohým z nich se například stalo, že šly po ulici kolem party starších kluků, kteří po nich chtěli peníze. Někteří se však v příkladech i sami poznávají, protože není výjimečné, že dlouhou dobu někoho vystrkují z kolektivu, pomlouvají ho a vysmívají se mu,“ nastínila počátek šikany Králová.

Zároveň upozornila, že mnohé útoky, které se pravidelně opakují, se mohou změnit v páchání trestného činu. „Pokud někoho třeba spolužáci zavírají opakovaně na záchodě, jde o omezování osobní svobody. Výhružky typu Pokud mi něco nedáš, tak tě zbiju, zase mohou vyústit loupeží,“ nastínila policistka.

Důležité je však podle Králové právě šikanéry z kolektivu vyloučit, v žádném případě je nesmí nikdo obdivovat. „Pokud ani to nepomůže, je čas nahlásit problémy učitelce,“ konstatovala Králová.

Se skrytými náznaky šikany se už setkali například učitelé bystřické Základní školy praktické a Základní školy speciální, jejíž žáci právě včera jednu z tematických přednášek absolvovali.

„V pravém slova smyslu o šikanu nejde, ale tendence u nás některé děti mají. Začíná to třeba braním svačinek nebo čokolád spolužákům. Důrazně se jim to ale snažíme zatrhnout a vždycky si ještě pozveme právě policisty, kteří je při besedě poučí. V následující hodině to s nimi ještě rozebíráme i my,“ přiznala ředitelka školy Jaroslava Bezděková.

„Setkání se účastní postupně všichni žáci školy a pro ty, kteří jsou u nás na internátě, zase zveme preventisty na odpoledne. Tam jsou zase jiné děti než ve škole, všechny to ale hodně zajímá,“ míní Bezděková.

Pokud se však objeví takový případ šikany, kteří nejsou schopni učitelé zvládnout sami, přichází na řadu kriminalisté. „Většinou řeší události na popud rodičů, jde ale spíše o krádeže. Týká se to především základních škol a výjimečně ještě i výchovných ústavů,“ zhodnotila kroměřížská policejní mluvčí Květoslava Malenovská.

Po prošetření se však většina věcí podle Malenovské odkládá. „Pokud ještě nemá pachatel patnáct let, překážkou je právě jeho nízký věk. Pokud by šlo o nějaký extrémní případ, šlo by ho potrestat ústavní výchovou. To už by ale muselo být něco hodně závažného,“ dodala Malenovská.