Dvacet pedagogů z mateřských škol v Kroměříži a okolí vyrazilo na Slovácko a Zlínsko, kde se inspirovali a získali nové zkušenosti, jak využít při výuce školní zahradu. Právě ty bývají pro některé děti jediným místem, kde mohou získat osobní zkušenost s přírodou.

Zahrada v mateřské školce může sloužit při výuce. | Foto: archiv MÚ Kroměříž

Učitelé vyrazili do Uherského Hradiště, Uherského Brodu a do Vysokého Pole na Zlínsku. Jejich cesta byla součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání a měla by podpořit aktivnější využívání školních zahrad.