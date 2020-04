Hlasování na webu ČT :D přiřklo Vladimírovi titul Ámos sympaťák 2020. Mladý pedagog získal 3 557 hlasů. To se rovná více než šestinásobku obyvatel Rajnochovic. Sám Vladimír cenu nepovažuje za osobní vítězství. „Vnímám to jako společné dílo mně a žáků dohromady,“ svěřuje se pedagog, který pochází z Ruprechtova od Brna.

„Nominaci mi oznámili. Byl jsem postaven před hotovou věc. Souhlasil jsem, ale pod podmínkou, že bude soutěž zejména propagací školy a obce,“ podotýká Vladimír.

„Při soutěži se prezentují i společné projekty se žáky, takže jsem rád, že to bylo takové velké dobrodružství. Jen mě trochu mrzí, že jsme se společně, kvůli současné pandemii, nemohli účastnit velkého finále před kamerami České televize. Ale chápeme to,“ nesmutní Vladimír.

Jako trní obklopený růžemi

V učitelském sboru plném žen statečně zastupuje jako jediný mužské pohlaví.

„Když je jedna žena obklopena kolektivem mužů, říká se, že je jako růže obklopená trním. V mém postavení mohu říct, že je dobré, když je trní obklopeno růžemi. Vůbec to není špatný pocit,“ usmívá se Vladimír.

V současnosti však je, stejně jako jeho kolegyně, nucen vyučovat z domova.

„Domácí výuka je pro děti i rodiče náročná. Na druhou stranu je to možnost si leccos uvědomit. Už mám ohlasy od některých žáků, že by moc chtěli zpět do školy,“ říká Vladimír Švarc.

Učí i pomocí videí

Děti nyní učí přes třídní messenger, chystá se jim k tomu točit také krátká videa, kde dětem látku vysvětlí.

„Teď se ukazuje pozitivní stránka technologií. Probírám i nové učivo, ale tak, aby to bylo snesitelné,“ prozrazuje pedagog, který vyučuje zeměpis a dějepis. Navíc natáčí krátká videa – volně dostupná na facebookovém profilu – „Vyučování z palúčku“. Zde se stylizuje do postavy místního bači a vtipnou formou děti vzdělává.

„Žáci mají video povinné. Ale sledují jej i dospělí,“ je rád Vladimír. A opravdu se má čím chlubit. Nejoblíbenější video má více než 2,6 tisíce zhlédnutí.

Krátké reportáže točí také s dětmi během školního roku.

„Točili jsme například vraždu svatého Václava. Děti napíšou scénář, natočíme a pak si povídáme o tom, kde jsme se odchýlili od skutečnosti. Žáci to chápou výborně,“ přibližuje metodu výuky Vladimír Švarc.

K „učitelování“ se přitom dostal zcela náhodou. Před 13 lety dokončil vysokou školu Univerzitu Palackého v Olomouci a tápal, kde se profesně uchytit. Osud tomu nakonec chtěl, aby zakotvil v základní škole. A tehdejšího rozhodnutí určitě nelituje. „Být učitelem nemá žádné nevýhody,“ je spokojen Vladimír Švarc.

Co o něm napsali žáci?

„Pan učitel Vladimír Švarc je všemi žáky naší školy velmi oblíbený pro svoji přímočarost, laskavost, vtip, inteligenci a schopnost zapojit všechny žáky do skvělých aktivit. Je pohotový, názorný a ideální kantor pro dnešní svět.“