- hygienické potřeby – toaletní papír, mýdlo, šampon, sprchový gel, papírové ručníky, papírové kapesníky, kartáček, zubní pasta, krém, hřeben, vlhčené ubrousky apod.

- menstruační potřeby

- běžné léky pro dospělé a děti – ibalgin, paralen, nosní kapky, oční kapky – v lékárně poradí

- zdravotnické vybavení – dezinfekci na oděrky, náplasti, obvazy, sterilní krytí, dezinfekční masti (např. Betadien) – v každé lékárně rádi poradí

- trvanlivé jídlo typu – pitíčko, sušenky, energetické tyčinky, piškoty, dětské výživy

- rýže, těstoviny, kečup, konzervy, paštiky, káva, čaj, mléko, mouky, sůl, cukr…

- jednorázové příbory, jednorázové nádobí

- oděvy – teplé, spodní, dětské, dámské

Kroměřížané, pomozte. Město hledá další ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Kam?

Adresa: K Výstavišti 4069/8, Kroměříž. (mezi OC Rybalka a parkoviště u Výstaviště Kroměříž, viz. mapa)

Kdy?

Sbírka startuje v pátek 4. března od 10 do 17 hod.

Následně bude v sobotu sběrné místo v provozu od 10 do 13 hod. A od pondělí 7. března až do pátku 11. března bude opět otevřeno od 10 do 17 hod. Následně v sobotu 12. března bude opět otevřeno jen do 13 hod.