„Na 8. května připadlo tři sta let od první písemné zmínky. Bohužel covid změnil naše plány, proto jsme oslavy přesunuli na příští rok, aby si to každý řádně užil. Už teď dáváme dohromady program, na kterém se budou podílet místní spolky,“ prozradila Jaroslava Jurčová.

V kalendáři akcí má své místo také Anenská pouť, která je největší poutí v okolí. Obec ve spolupráci se školou pořádá vánoční výstavu s tradičním Putováním do betléma zakončeným rozsvěcením vánočního stromku.

Víska žije také kulturou. Místní spolek zve dvakrát do roka na Divadelní kavárnu, na jaře si místní užívají Sousedské posezení s kulturním programem, hudbou a oblíbenou velkou tombolou.

„Bývá jich tu po lesích kolem deseti. Několik let zajišťujeme také příměstské tábory pro děti ve škole. Fungují o jarních a velkých prázdninách. Jezdí tu i děti z okolních dědin. Tábory jsou obsazené a děti si je pochvalují,“ popisuje starostka Jaroslava Jurčová.

Dědina myslí na také na sportovce. Díky tomu, že jsou Rajnochovice rekreační oblast, je jich tu hodně. I proto se vedení obce pustí za podpory dotací do stavby fit-stezky, která začne letos a bude hotová do konce června. V centru u školy vyroste sestava volně rozmístěných dvanácti prvků z kovu a dřeva pro venkovní posilovnu. Poslouží také místnímu fotbalovému klubu i školákům.

„Máme čtyři provozuschopné lokomotivy a další tři čekají na opravu. Mimo to čtyři otevřené, tři kryté a spoustu speciálních vagónů,“ přibližuje za Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Tomáš Hegar.

„Velká část lesů se vracela arcibiskupství, které je od roku 2016 těží. Taky proto dostávají zabrat obecní cesty, které nejsou uzpůsobené na takový provoz těžké techniky. Máme dvacet kilometrů cest a ročně dáváme do jejich oprav až dvě stě tisíc,“ připomíná starostka Rajnochovic Jaroslava Jurčová.

