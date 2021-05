„Migrace obyvatel je obrovská. Máme 320 čísel popisných, ale 420 čísel evidenčních – tedy chat,“ uvádí starosta obce Bohumil Škarpich. Navíc obec stárne. V již zmíněných 320 číslech popisných, tedy nemovitostí, bydlí 550 obyvatel.

„V každém domě bydlí tak jeden dva lidé,“ potvrzuje starosta. Prostředí Rusavy láká. Lidi to do obce táhne. Bohužel pouze za rekreací. „Nově postavené domy jsou vedeny jako rekreační chaty. To pro nás není velkým přínosem,“ smutní starosta.

Oprava silnic k chatám

„Přitom v obci je fungující mateřská i základní škola, obchod, pošta. Máme tu i spolky – hasiči, fotbalisti, portášský sbor. Obec tyto činnosti podporuje,“ vyjmenovává Škarpich a přiznává, že být turisty a chataři vyhledávanou oblastí má pro fungování obce spíše negativní vliv.

„Přínos je pouze reprezentační. Rusava je díky tomu vidět. To je devíza. Ale příjmy jsou skoro nulové,“ hodnotí situaci. Navíc se obec potýká s problémy, stížnostmi a dalšími výdaji.

„Máme na stole požadavky od chatařů na opravy silnic. Přitom naše vlastní obecní silnice nejsou opravené,“ udává příklad Škarpich.

Parkoviště pro koupaliště nestačí

Podle starosty se celý chod obce zaměřuje právě na cestovní ruch.

„Žádná výroba, ale cestovní ruch,“ řekl Bohumil Škarpich. Obrovské investice spolklo od roku 2002 také místní koupaliště. To je za pěkného počasí přeplněné k prasknutí. Ani záchytná parkoviště někdy nestačí. Vzhledem k tomu, že celá obec má 550 rezidentů, je jasné, že koupaliště je plné přespolních návštěvníků. Díky solárním panelům sem ovšem míří lidé i za pošmourného počasí.

„Za těch 18 let se do koupaliště investovalo asi 50 milionů korun. Na letošní rok se chystá nová atrakce. Doplňkové hřišťátko k dětskému bazénu. Je to atrakce, která by měla přilákat rodiče s dětmi. Její cena je 1,5 milionu korun. Máme zažádané o dotace. Pokud by to vyšlo, proplatili by nám 80 procent výdajů,“ vyčíslil starosta.

Nesplní kvóty odpadu

Obec na „rekreantech“ tratí. Jen na poplatcích za komunální odpad to mohou být stovky až tisíce korun na chatu. Zvláště když vešel v platnost nový odpadový zákon, který stanovuje přísné kvóty.

„Ať se budeme snažit třídit sebevíc, kvóty nedokážeme splnit. Poplatek za odpady u nás činí 600 korun na osobu, u chaty je to 600 korun za chatu,“ uvádí příklad Škarpich. Podobné ztráty pak má obec u lidí, kteří zde sice reálně „trvale“ bydlí, ale trvalé bydliště mají vedené ještě třeba u rodičů v jiném městě a podobně. Nejen že tito lidé neplatí poplatky za odpady na Rusavě, ale také na ně obec nedostává peníze od státu.

I přesto starosta na Rusavu nedá dopustit. V čele obce už stojí 30 let.