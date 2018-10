Tropická vedra přivedla letos na koupaliště více návštěvníků

Zdravotnictví - Zdravotnictví Dietní specialistka 20 000 Kč

Nutriční asistenti Nutriční terapeut/terapeutka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy; zpracování a vyhodnocení nutriční screening a navrhování změny v předepsané dietě; kontrolování a metodické vedení a organizování přípravy stravy pro zdravotnické zařízení., - SŠ, vyšší odborné vzdělání, odborná způsobilost v souladu s § 15 zákona č. 96/2004 Sb. podmínkou, praxe v oboru výhodou, odpovědnost, samostatnost., - Nástup od 1. 12. 2018, případně dle dohody, - Mzda podle délky odborné praxe, výkonnostní odměny, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, benefity dle kolektivní smlouvy, možnost osobního rozvoje., - Kontakt osobně na osobním oddělení nebo kontakt telefonický (8 - 13 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@nem-km.cz (do předmětu emailu prosím uveďte "nutriční terapeut") , - Přihlášku do výběrového řízení, kopie dokladů o dosažené kvalifikaci, profesní životopis doplněný souhlasem s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení prosím zašlete na níže uvedené kontakty. Pracoviště: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova, č.p. 660, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marie Christovová, +420 573 322 216.